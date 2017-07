Gold - Letzte Chance für den Umkehrschub!

Es treibt den Goldpreis im gestrigen Handel an die Unterseite unseres Zielbereiches und damit auch unsere primäre Erwartung, an den Rand der Auslöschung. Auch wenn wir den Zielbereich hier noch nicht invalidiert haben, so muss dennoch festgehalten werden, dass wir uns am absoluten Limit befinden. Die Bullen müssen hier den Schalter für die Schubumkehr finden, sonst kann es das vorerst gewesen sein. Mit einem Abfall unter $1220, bleibt zwar noch Luft bis zum vorherigen Tief bei $1214 um die Kuh vom Eis zu kriegen, dies bemüht aber die Wahrscheinlichkeiten bis zum äußersten.





Unter $1214 müssen wir unsere Alternative zur primären Erwartung erheben mit einer 60% zu 40% Wahrscheinlichkeit. Unter $1194 gibt es dann nur noch eine Erwartung, welche Kurse von $1167 als locker erreichbar ansieht. Einzig positiv zu bemerken ist, dass der Markt sich seitens der Indikationen, wieder auf dem Level der letzten Tiefs befindet. Zumindest eine Gegenbewegung, kann hier durchaus nochmals erwartet werden. Um wirklich für eine gewisse Entspannung zu sorgen, muss der Preis wieder nachhaltig über die $1240 zurücklaufen.

© Philip Hopf Hopf-Klinkmüller Capital Management KG