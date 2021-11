Gold: Kurz vor einer grösseren Abwärtsbewegung?

Sehr geehrte Leser/Innen,Nach einem Hochpunkt am 7.8.2020 bei $2.089,2 und einem Tiefpunkt am 8.3.2021 bei $1.673,3, gefolgt von einer Gegenbwegung bis $1.919,2 am 1.6.2021, befindet sich Gold innerhalb einer Seitwärtsbwegung. Nun hat sich ein bearishes X-Sequentials X5 Muster formiert, dass eine signifikante Kursbewegung erwarten lässt. Die Kennzeichnungen und die Linien des X-Sequentials X5 Kursmusters sind in rot dargestellt. Die halbe X-Sequentials 5XZ Abwärtszielzone erstreckt sich von $1.733 bis $1.698 bis $1.665. Gold würde demnach weiterhin innerhalb der bekannten Handelsspanne verbleiben. Jedoch verläuft die gesamte X-Sequentials 5XZ Abwärtszielzone von $1.520 bis $1.483 bis $1.450! Somit ergibt sich die Gelegenheit von einer grösseren Marktbewegung in Abwärtsrichtung zu profitieren. Damit die erwähnte Abwärtsbewegung einsetzen kann, darf auf gar keinen Fall Punkt "5X5" des bearishen X-Sequentials X5 Musters bei $1.879,5 überboten werden!Link: Zum Chart

