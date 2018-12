Gold - Kurz vor der Trendwende!

Der Zollstreit zwischen China und den USA belastet die internationalen Aktienmärkte. Die ersten Krisen- und Rezessionssignale tauchen am Horizont auf. Was für DAX, Dow & Co. naturgemäß schlecht ist und deutlich fallende Kurse mit sich zieht, beflügelt die Krisenwährung Gold umso mehr. In der letzten Handelswoche ging es mit 2,12% so stark aufwärts wie zuletzt in der letzten März-Woche 2018. Was können Anleger und Trader jetzt erwarten bis zum Jahreswechsel?

