Gold: Kurz vor Kaufsignal?

Das gelbe Edelmetall musste seit Mitte Juni deutliche Kursverluste erleiden. Ausgehend von 1309 US Dollar ging es in den folgenden Handelswochen kräftig in den Keller. Am 03.08.18 notierte Gold im Tief bei nur noch 1204 USD, könnte jetzt aber am Beginn einer Bodenbildung stehen. Ausschlaggebend für uns ist hier ein Break der roten Abwärtstrendgeraden (siehe Chart) nach oben. Sollte dies in einer der kommenden Börsensitzungen passieren, werden wir uns eine erste Longposition ins Depot legen und diese knapp unter dem letzten Tief mit einem StopLoss absichern. Aktuell notiert Gold bei 1212,40 USD.Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.