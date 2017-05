Gold: Das Kursgift

Im April war die Zahl der Goldbullen nach Sentimentmessungen starkgestiegen, das hat nun zu einer größeren Korrektur bei dem Edelmetallgeführt. Im Moment fehlt der Rückenwind von den volkswirtschaftlichenRahmenbedingungen. Der dynamische Kursanstieg nach dem Zwischentief imletzten Dezember hat die Hoffnung genährt, dass Gold nicht nur den Bodengefunden hat, sondern auf einen nachhaltigen Erholungskurs einscheren kann.Die Attraktivität des Edelmetalls resultiert auch aus der traditionellenFunktion als sicherer Hafen in turbulenten Zeiten – Krisenherde gibt esschließlich genug. Dass sich die EU-Krise mit der französischenPräsidentschaftswahl zunächst nicht weiter verschärft, hat Gold aberschon nach der ersten Abstimmungsrunde einen Dämpfer verpasst. Bleibtein anderer, vielleicht noch wichtigerer Faktor: Gold dient alsInflationsabsicherung, insbesondere dann, wenn die Zentralbanken zuzögerlich agieren und die Preissteigerungsrate schneller anzieht als dieLeitzinsen.Dieses Szenario schien in den letzten Monaten zeitweise möglich, dochnun gab es mehrere Dämpfer. Frühindikatoren zur wirtschaftlichenEntwicklung haben sich zuletzt etwas abgeschwächt, und in den USAbleiben die Lohnzuwächse trotz des mittlerweile hohenBeschäftigungsniveaus moderat. Im Moment scheint die FED mit ihremvorsichtigen Straffungskurs daher recht zu behalten, was dem Goldkurserst einmal keinen weiteren Auftrieb gibt. Dennoch scheint dasEdelmetall in Zeiten steigender Assetpreise weiterhin eine attraktiveOption zur Portfoliodiversifikation, früher oder später wird auch derGoldpreis mitziehen.