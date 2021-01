Gold: Kritische Situation! CHARTCHECK

Das Edelmetall verlor am vergangenen Freitag den Kampf um die 200-Tage Linie und rutschte bis zum Handelsende auf 1828 US Dollar ab. Diese negative Tendenz setzte sich auch heute fort: Im Tief gab der Goldpreis bis auf 1803,67 USD nach!



Damit wurde auch unser StopLoss für unseren Longtrade, den wir auf 1817 platziert hatten, ausgelöst und die Position glatt gestellt. Somit verbleibt ein kleiner Verlust auf unserem Tradingkonto. Zur Stunde kann sich Gold wieder etwas erholen und notiert bei 1834,70 US Dollar. Solange das gelbe Metall unter der 200-Tage Linie notiert, muss tendenziell mit weiteren Abgaben gerechnet werden.





Gold Tageschart

