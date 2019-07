Gold: Korrektur eingeleitet

Noch abgelaufene Woche präsentierte sich Gold von seiner besten Seite und legte binnen weniger Tage dynamisch zu. Just zu Beginn dieser Woche schlitterte das Edelmetall jedoch in eine Korrektur und dürfte diese nicht so rasch wieder beenden.

In der letzten charttechnischen Besprechung vom 20. Juni 2019: "Gold: Dem Dollar sei Dank..." wurde rechtzeitig auf einen bevorstehenden Ausbruch beim Goldpreis mit einem Zielhorizont von 1.430 US-Dollar hingewiesen, welches das Edelmetall nur wenig später bravourös abgearbeitet hat. Bei 1.440 US-Dollarstartete beim glänzenden Metall jedoch eine nicht unerwartete Korrektur, die sich nun in einer dreiwelligen Konsolidierungsbewegung präsentieren dürfte. Die erste Aufwärtswelle von Sommer letzten Jahres bis Ende Juni präsentiert sich nämlich als fünfwillige Impulswelle, anschließend folgt in der Regel eine zwischengeschaltete Konsolidierung (dreiwellig). Entweder nehmen dies Investoren zum Anlass für ein Short-Investment, oder kaufen sich auf einem sehr viel niedrigeren Niveau in das Edelmetall wieder ein.

Für den Fall eines kurzfristigen Short-Investments sind zunächst einmal rückläufige Notierungen beim Goldpreis in Richtung 1.366 US-Dollareinzuplanen. Nach einem zwischen geschalteten Pullback zur Oberseite dürfte sich die finale Abwärtsbewegung in Richtung 1.330 US-Dollarund somit eine Komplettierung der aktuell gestarteten Konsolidierung abspielen. Entweder wird diese Wegstrecke für ein Short-Investment beispielsweise über das Open End Turbo Short Zertifikat WKN VF1DZ5 genutzt oder aber sich auf dem niedrigeren Kursniveau erneut in Long-Positionen eingekauft.

Gold Future (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 1400 // 1.410 // 1.439 // 1.480 Unterstützungen: 1.380 // 1.366 // 1.346 // 1.330

Fazit

Spekulativ wird ein Kursrückgang beim Goldpreis insgesamt auf 1.330/1.340 US-Dollar und somit die vorherige und langfristige Abwärtstrendlinie favorisiert. Über ein Investment beispielsweise in das vorgestellte Open End Turbo Short Zertifikat WKN VF1DZ5 können Investoren hierdurch eine Rendite von 50 Prozent erzielen, an 1.366 US-Dollar sollte mit einem kurzfristigen Pullback auf der Oberseite gerechnet werden. Als Verlustbegrenzung ist das Niveau von vorläufig 1.440 US-Dollar anzusetzen, das entspricht im vorgestellten Schein einen Stoppkurs von 4,58 Euro. Als Zielhorizont kann im Zertifikat das Niveau von 14,36 Euro genannt werden.

Strategie für fallende Kurse WKN: VF1DZ5

Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 9,60 - 9,61 Euro

Emittent: Vontobel Basispreis: 1.491,23 US-Dollar

Basiswert: Gold (Troy Ounce) KO-Schwelle: 1.491,23 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 1.384,16 US-Dollar Laufzeit: Open end

Kursziel: 14,36 Euro Hebel: 12,75

Kurschance: + 50 Prozent Quelle: Vontobel

