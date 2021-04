Gold – Kontrolle und Planungssicherheit

Die Kontrolle in einem reflexiven Umfeld.

Der Markt wird von den unterschiedlichsten Einflussfaktoren beherrscht, was den Händler oftmals vor eine enorme Herausforderung stellt.

Und genau deshalb sind richtungsweisende Filter unumgänglich, um den Handel entsprechend planen, vorbereiten und innerhalb eines funktionierenden Regelwerkes auch ausführen zu können.





Errechnete Wendetermine schaffen Planungssicherheit!

Der eine oder andere Leser kennt „ihn“ bereits; den Handel mit Wendeterminen.

Die zuvor errechneten Wendetermine geben uns einen exakten Zeitraum, wann ein Kurs dreht und wann es generell Sinn ergibt, eine Position zu eröffnen bzw. sich von ihr zu trennen.

So konnte z. B. das vergangene Tief bei Gold am 31. März bereits im Vorfeld genau eingegrenzt werden, was dem Handel mehr Struktur und Planungssicherheit verschafft. Das nächste Bewegungshoch wird übrigens um den 12. April erwartet! Heißt, um diesem Zeitraum (+/-) sollten alle Long-Positionen geschlossen, bzw. zumindest abgesichert werden. Achtung: Dies betrifft lediglich die kurz- und mittelfristigen Händler! Positionen, die über mehrere Wochen oder Monate gehalten werden, sind hier außen vor.





Gerne stellen wir Ihnen die kommenden Tage weitere Informationen über die Wendetermine bereit. Wir freuen uns über einen Daumen hoch und wünschen Ihnen bereits jetzt ein schönes und ruhiges Wochenende.(Unsere Wendetermine haben eine durchschnittliche Toleranz von 3 Tagen. In 80 % der Fälle sind es 2 Tage.)

+++ JETZT KOSTENLOS TESTEN +++



Testen Sie die G.I. Swing Trading Strategie jetzt 14 Tagen kostenlos!

Wir sind überzeugt, dass wir Sie begeistern können!



Unsere präzisen Wendetermine (im Voraus) bilden eine absolute Ausnahme auf dem Markt.

Immer aktuell und sofort erhalten unsere Abonnenten klare und professionelle Trading Signale sowie professionell aufgearbeitete Analysen.

Von unseren Signalen profitieren sowohl Einsteiger als auch Fortgeschrittene.



G.I. Swing Trading Strategie – bis zu 81 % Trefferquote!



PS: Bei uns erwartet Sie absolute Transparenz. Besuchen Sie unsere Webseite und überprüfen Sie gerne unsere Vorhersagen und Analysen.



Hinweis:

Innerhalb unserer Handelsstrategie kommen drei spezielle Analysemethoden zum Einsatz. In diesem Artikel wurden lediglich Teilaspekte publiziert und stellt kein vollständiges Handelssystem dar.

Trotz sorgfältiger Analyse übernimmt Global Investa keine Gewähr für Inhalt, Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen. Die bereitgestellten Informationen stellen insbesondere keine Anlageberatung, Kaufempfehlung oder Anlagevermittlung dar und können keinesfalls eine anleger- und anlagegerechte Beratung durch einen professionellen Anlageberater, der die individuellen wirtschaftlichen Verhältnisse und den Erfahrungsstand des Kunden berücksichtigt, ersetzen.