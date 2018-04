Gold: Kommt jetzt der Stresstest?

Gold hat den Ausbruch nach oben nicht geschafft, jetzt richtet sich derBlick wieder auf wichtige Unterstützungsmarken. Droht ein großesVerkaufssignal? Die Unsicherheiten rund um die Erhebung von Zöllen unddas Risiko eines weltweiten Handelskriegs haben Gold zwischenzeitlichetwas geholfen, doch die mächtige Widerstandsregion zwischen 1.350 und1.375 US-Dollar war letztlich unüberwindbar.Zwei Faktoren gibt es nach vor, die das Edelmetall derzeit ausbremsen.Da wäre zum einen die Politik der US-Notenbank, die mittlerweilekonsequent der Strategie einer moderaten, aber kontinuierlichenLeitzinserhöhung folgt. Und da zum anderen in den letzten Monaten auchdie langfristigen Zinsen am Markt per Saldo deutlich angezogen haben,scheint nun auch die Schwächephase des US-Dollar beendet.Vor diesem Hintergrund rückt im Moment die untere Unterstützung derzuletzt ausgebildeten Seitwärtsrange in den Blickpunkt. Sollte Gold dieZone zwischen 1.300 und 1.310 US-Dollar nicht verteidigen können, würdedie Wahrscheinlichkeit für einen größeren Rücksetzer rapide zunehmen. ImMoment sehen wir Gold neutral und empfehlen eine prozyklischePositionierung im Fall eines Ausbruchs.