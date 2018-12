Gold: Kommt das Kaufsignal noch diese Woche?

Der Goldpreis kann im bisherigen Verlauf des Dezember wieder deutlicher zulegen und steht am heutigen Dienstag bei 1248 US Dollar. Damit rückt nun wieder die viel beachtete 200-Tage Linie (blau im Chart), welche aktuell bei 1255 USD verläuft, ins Blickfeld der Anleger. Gelingt es jetzt, auch diese zu knacken, wäre sofort weiteres Kurspotential nach oben aktiviert. Zyklisch würde das Ganze ebenfalls passen, da das gelbe Edelmetall saisonal zur Jahreswende in der Vergangenheit meist deutliche Zugewinne verzeichnen konnte.

Gold Tageschart

