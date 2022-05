Gold: Jetzt wird es spannend!

Der Goldpreis konnte Anfang Februar 2022 über die markante 200-Tage Linie (blau im Chart unten) klettern und so eine Aufwärtsbewegung einläuten.



Diese führte im Hoch bis auf 2049 USD (am 08.03.22), eher das Edelmetall wieder den Rückwärtsgang einlegte. Dabei kommt es zu Beginn dieser Handelswoche erneut zu deutlichen Abgaben, sodaß der Goldpreis nun wieder an der 200-Tage Linie angelangt ist, welche nun als Unterstützung fungiert. Kann der Kurs hier wieder nach oben abdrehen? Wir würden auf klare Trendwende Signale warten, bevor wir erneut eine Longposition eingehen, beobachten die weitere Entwicklung aber ganz genau. Aktuell notiert Gold bei 1855,54 USD.



Gold Tageschart

Finanztrends Video zu Goldpreis



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.