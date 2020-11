Gold: Jetzt wird es spannend!

Die Krisenwährung Gold rutschte in den letzten Handelswochen bedingt durch die positiven Meldungen von der Impfstofffront (BioNTech, Moderna) wieder deutlich ab und ist jetzt an wichtigen Unterstützungsmarken angelangt. Zum einen ist dies die runde 1800er USD-Marke, zum anderen verläuft hier auch die bedeutende 200-Tage Linie (siehe Chart).



Dieser Bereich wird im ersten Step nur schwer nach unten zu knacken sein, weshalb wir jetzt eine spekulative Longposition eröffnen. Diese sichern wir jedoch sofort recht eng knapp unter den Unterstützungsmarken im Bereich um 1780 USD ab, um potentielle Verluste möglichst gering zu halten. Aktuell notiert der Goldpreis bei 1816 USD.







Gold Tageschart

Finanztrends Video zu Goldpreis



