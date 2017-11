Gold: Jetzt muss es zünden

Gold hat zuletzt deutlich korrigiert, Gegenwind kommt vor allem aus denUSA. Das positive Gesamtbild ist aber noch nicht vom Tisch, dafür müssteder Preis in naher Zukunft aber die Marke von 1.300 US-Dollarzurückerobern.Rein technisch betrachtet ist die Korrektur auf den Goldpreisanstieg imSpätsommer ausreichend. Gold hat einen überverkauften Zustand abgebautund ist tendenziell schon überverkauft, die Konsolidierung hat dasEdelmetall zudem zurück an die 200-Tage-Linie geführt. Also könnte nunder nächste Schub im Aufwärtstrend anstehen?So einfach ist es leider nicht. Denn zum einen steht nun wieder derWiderstand bei 1.300 US-Dollar im Weg, da sich der Sprung über dieseMarke im September vorerst als falscher Ausbruch nach oben erwiesen hat.Zum anderen belasten volkswirtschaftliche Faktoren weiterhin. Aufgrundeiner robusten Konjunktur hat die FED in dieser Woche den Willen zuweiteren Zinserhöhungen bekräftigt, und nicht zuletzt deswegen hat auchder US-Dollar seine Schwächephase zumindest vorerst beendet.Beides ist schlecht für das Edelmetall. Trotzdem rechnen wir in dernahen Zukunft mit einer Gegenbewegung bei Gold, denn zumindest die isttechnisch fällig. Schafft das Edelmetall erneut den Sprung über 1.300US-Dollar, wäre der im letzten Dezember gestartete Aufwärtstrendbestätigt. Mutige Anleger wagen schon jetzt eine spekulativeLong-Position auf dieses Szenario.