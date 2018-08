Gold: Jetzt kommt die Erholung, oder?

Das Edelmetall hat es momentan relativ schwer als Sicherheitshafen ernst genommen zu werden. Wie es scheint haben sich die Zeiten geändert, die neuen Häfen heißen jetzt Amazon, Apple und Co. Diese Giganten am Aktienhimmel bringt so schnell nichts aus der Ruhe, die Papiere der Unternehmen sind heiß begehrt - auch in schwierigen Marktphasen.



Im Big-Picture wurde nach dem Rutsch auf die 1.160 US-Dollar seitens der Marktteilnehmer der Versuch unternommen, endlich mal aus dem Abwärtsstrudel auszubrechen und sich wieder auf die Seite der Bullen zu schlagen. Ob das gelingen kann, werden die nächsten Tage zeigen. In diesem Fall rechnen wir zunächst mit einem Anstieg bis an die Marke von 1.235 USD.

Trading-Tipp:

Im kurzfristigen Bereich muss die charttechnische Situation neu bewertet werden. Der Grund: Für etwas Entspannung sorgte das Überschreiten des Niveaus bei 1.182 USD. Zudem hat sich auf dieser Zeitebene ein kleiner Aufwärtstrend ausgebildet und der Kurs hat die Wolke nach oben verlassen.

Wir könnten nun von der Korrekturbewegung auf den Tag profitieren, indem wir uns untergeordnet in Long-Richtung positionieren. Auch hier bedarf es entweder eines Rücksetzers bis zur Zone von 1.174 USD oder wir wählen die etwas sichere Variante, nämlich den Trend eine Etage tiefer. Als erstes Kursziel sehe ich das Hoch bei 1.186 USD.

RISIKOHINWEIS

