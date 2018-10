Gold: Jetzt doch der sichere Hafen?

Nachdem Gold zunächst die Bodenbildung gelungen ist, wurde dasEdelmetall in den letzten Wochen wiederentdeckt. Die schwierigenRahmenbedingungen sorgen für gute Performancechancen, doch ein Risikobleibt. Anfang Oktober hatten wir die Hoffnung formuliert, dass Goldoberhalb von 1.170 US-Dollar eine Bodenbildung gelingt. Genauso ist esgekommen, und mit dem jüngsten Kursaufschwung wurde der kurzfristigeAbwärtstrend endgültig gebrochen.Das Chartbild hat sich damit deutlich aufgehellt. Auch fundamental gibtes gute Gründe für steigende Kurse. Der Inflationstrend ist ungebrochenund spielt Gold in die Karten. In Zeiten deutlich steigender Aktienkursekonnte dieses Potenzial aber noch nicht genutzt werden. Jetzt ist aberder Trend am Aktienmarkt gedreht. Ende September hat der Dow Jones inden Korrekturmodus geschaltet, und fast zeitgleich konnte sich Golderstmals seit längerem wieder stärker erholen.Es scheint so, als würden verunsicherte Aktienanleger angesichtszahlreicher Krisenherde (Handelskonflikt USA-China, Brexit und aktuelldie Budgetplanung Italiens) das Edelmetall doch noch als sicheren Hafenansteuern. Es bleibt aber das Risiko, dass die FED Ernst macht mit derAnkündigung, dass der Zinserhöhungskurs noch gestrafft wird. Zieht dieUS-Notenbank das trotz aller wirtschaftlichen Unsicherheiten durch,würde das die Ausbildung eines neuen Aufwärtstrends des Goldpreiseserschweren.