Gold: Jahreshoch dank Krisen

Dem Goldpreis gelang in diesen Tagen ein bedeutender Ausbruch über einen fallenden Widerstand auf den höchsten Stand des laufenden Jahres. Setzen sich die Notierungen nachhaltig nach oben ab, könnte eine Fortsetzung der steigenden Tendenz den Goldpreis bis zum Hoch letzten Jahres führen.

Geopolitische Unruhen und politische Turbulenzen sorgen bei Gold in der Regel für einen steigenden Preis. So war es auch in diesen Tagen. Mit der Krise im Nahen Osten um Katar stieg der Goldpreis. Zudem könnte US-Präsident Donald Trump durch die Anhörung des von ihm entlassenen FBI-Direktors James Comey vor dem US-Senat unter Druck geraten. Zu guter Letzt könnten die Wahl in Großbritannien und die EZB-Sitzung für volatile Bewegungen an den Finanzmärkten sorgen. Das ist reichlich Zündstoff an einem Donnerstag. Charttechnisch gelang Gold mit dem Überwinden einer fallenden Gerade vorheriger Hochs bereits der erste Schritt zu steigenden Notierungen. Dabei erreichte Gold nicht nur den höchsten Stand des laufenden Jahres bei 1296 US-Dollar, sondern zugleich seit Anfang November letzten Jahres. Gelingt hier jetzt auch noch der nachhaltige Anstieg über das vorherige Hoch von Mitte April bei 1295 US-Dollar, könnte der Weg bereitet worden sein für einen neuerlichen Aufschwung bei Gold bis zum Hoch von Anfang Juli letzten Jahres um 1375 US-Dollar. Jedoch sollten die Notierungen dabei nicht mehr zu deutlich unter die eingangs beschriebene Gerade fallen, da sonst der zuletzt aufgenommene Schwung schnell wieder verschwinden könnte.

Gold (Tageschart in US-Dollar):

Strategie

Mit einem Mini Future Long (WKN SC02BJ) können risikofreudige Anleger, die von einem steigenden Goldpreis ausgehen, mit einem Hebel von 11,4 überproportional profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt derzeit 7,0 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser kann hier unter der im Chart dargestellten Unterstützung im Basiswert bei 1260 US-Dollar platziert werden. Im Mini Future Long ergibt sich zum aktuellen Wechselkurs von Euro in US-Dollar ein Stoppkurs von 7,55 Euro. Nach oben könnte sich für einen steigenden Goldpreis ein Ziel um 1375 US-Dollar ergeben. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser spekulativen Idee beträgt 3,1 zu 1.