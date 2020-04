Gold – Ist das schon der zweite Streich?

Während des jüngsten großen Crashs am Aktienmarkt ist der Goldpreis parallel um 15 Prozent auf fast 1.500 USD eingebrochen. Angetrieben von den weltweit angekündigten Rettungspaketen für die Wirtschaft in Billionen-Höhe ging es dann in der letzten Handelswoche jedoch wieder ähnlich schnell und dynamisch zurück auf über 1.640 USD. Durch diesen schnellen Stimmungsumschwung sowie die zu erwartenden steigenden Schulden, setzen Anleger und Investoren jetzt nicht nur auf Kursziele von 2.000 USD, sondern sogar auf auf einen Anstieg auf 3.000 USD (WingCapital Investments)! Sie könnten alle bitter enttäuscht werden …

