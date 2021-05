Gold – Ist die Rallye jetzt zu Ende?

Der Goldpreis hat eine Achterbahnfahrt hinter sich. Von Juni 2020 bis Anfang August 2020 schoß die Notierung für das Edelmetall über 20 Prozent nach oben. Dann kippte die Stimmung und der Goldpreis sackte bis März 2021 zurück auf das Tief von Juni 2020. Maßgeblicher Einflussfaktor der Konsolidierung war der Anstieg der Rendite langfristiger US-Anleihen. Am amerikanischen Rentenmarkt hat sich die Lage in den vergangenen Wochen allerdings wieder beruhigt. Dies gab dem Goldpreis Auftrieb. Mit einer konjunkturellen Erholung steigt zudem die Hoffnung, dass die Nachfrage nach Goldschmuck zulegt und den Goldpreis zusätzlich stimuliert. In den zurückliegenden Tagen setzte sich die Notierung im Bereich von 1.880 US-Dollar pro Feinunze fest.

Charttechnische Szenarien:

Im Video erfahren sie mehr zu den charttechnischen Szenarien.

Basiswert Produkttyp

WKN Briefkurs in EUR Basispreis/Knock-Out-Barriere in EUR letzter Bewertungstag Gold Turbo OE Bull HW0MWW 17,36 1.663,307347 Open End

Gold Turbo OE Bear HR0EQH 16,94 2.079,608235 Open End

Tradingmöglichkeiten Turbo Open End Optionsscheine auf Gold für eine Spekulation auf einen Anstieg des Edelmetalls (Bull) beziehungsweise auf einen Rückgang des Edelmetalls (Bear)Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 21.05.2021; 09:38 Uhr Hinweis:

