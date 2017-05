Der Goldpreis musste nach dem letzten Zwischenhoch vom 17.04.17 bei 1295 US Dollar deutlich Federn lassen und rutschte dabei anschließend auch wieder unter die vielbeachtete 200-Tage Linie (siehe Chart). Erst am 09.05.17 fand sich bei 1213 USD ein vorläufiges Tief dieser Abwärtsbewegung, von der aus in den letzten 5 Handelstagen eine Gegenbewegung nach oben starten konnte. Diese erreicht heute erneut die 200-Tage Linie, welche nun somit dem Aufwärtsschub ein Ende bereiten könnte. Am heutigen Mittwoch Vormittag notiert das gelbe Edelmetall bei aktuell 1242 USD.Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.