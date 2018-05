Gold-Inline-Optionsscheine mit 40%-Chance in 4 Monaten

Nur von einer kurzen Korrektur unterbrochen, befindet sich der Goldpreis (ISIN: XC0009655157) auf US-Dollarbasis bereits seit einem Monat ziemlich stark unter Druck. Im Vergleich zu den vorigen Jahren ist die Handelsspanne des bisherigen Jahres innerhalb einer Bandbreite von 1.290 bis 1.360 USD jedoch immer noch relativ gering. Wer davon ausgeht, dass das Abwärtspotenzial des Goldpreises in den nächsten Monaten nicht allzu hoch sein sollte und die charttechnischen Widerstände einen Höhenflug des Goldpreises als nicht sehr wahrscheinlich erscheinen lassen, könnte eine Investition in Inline-Optionsscheine auf den Goldpreis ins Auge fassen.

Die Funktionsweise dieser exotischen Optionsscheine ist einfach nachvollziehbar: Inline-Optionsscheine sind mit einem unteren und einer oberen KO-Level ausgestattet. Wenn der Goldpreis bis zum Ende der Laufzeit des Optionsscheines permanent innerhalb dieser beiden KO-Levels verbleibt, dann wird der Inline-Optionsschein am Laufzeitende mit 10 Euro zurückbezahlt. Berührt oder durchkreuzt der Goldpreis eine der beiden Marken, dann verfällt der Schein praktisch wertlos, da Anleger in diesem Fall einen Betrag in Höhe von 0,001 Euro je Schein gutgeschrieben bekommen. Anders als bei vielen Goldpreisinvestments spielt die Entwicklung des Euro/US-Dollar-Kurses bei der Wertentwicklung der Inline-Optionsscheine keine Rolle.

Barrieren bei 1.150 und 1.450 USD

Der Société Générale-Inline-Optionsschein auf eine Feinunze Gold mit dem unteren KO-Level bei 1.150 USD und dem oberen KO-Level bei 1.450 USD, Bewertungstag 14.9.18, ISIN: DE000SC4NEX4, wurde beim Goldpreis von 1.294 USD mit 9,00 – 9,20 Euro zum Handel angeboten.

Wenn der Goldpreis bis zum Bewertungstag des Inline-Optionsscheines keines der beiden KO-Levels, berührt oder durchkreuzt, dann wird der Schein mit 10 Euro zurückbezahlt. Somit wird dieser Inline-Optionsscheine in 4 Monaten einen Ertrag von 8,70 Prozent (=27,30 Prozent pro Jahr) abwerfen, wenn der Goldpreis nicht um 11 Prozent fällt oder um 12 Prozent ansteigt.

Barrieren bei 1.200 und 1.400 USD

Engt man die Bandbreite ein, dann erhöhen sich sowohl die Renditechance als auch das Risiko. Der Société Générale SG-Inline-Optionsschein mit den KO-Levels bei 1.200 und 1.400 USD, Bewertungstag 14.9.18, ISIN: DE000SC8VZP9, wurde beim Goldpreis von 1.294 USD mit 6,91 – 7,11 Euro gehandelt.

Somit ermöglicht dieser Inline-Optionsschein einen Ertrag von 40,65 Prozent (=169 Prozent pro Jahr), wenn der Goldpreis bis zum 14.9.18 niemals um 7 Prozent nachgibt oder um 8 Prozent steigt.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Gold oder von Hebelprodukten auf Gold dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek