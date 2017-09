Gold: Höhere Ziele in Sicht

Gold stieg nach zwei gescheiterten Versuchen deutlich über 1300 US-Dollar an und erreichte gestern den höchsten Stand in diesem Jahr. Dadurch setzten die Notierungen ihre Mitte Juli begonnene, ansteigende Tendenz fort und streben höhere Ziele an. Diese könnten um 1400 US-Dollar liegen.

Gold gilt traditionell als Rückzugsort für Investoren in unsicheren Zeiten: das politische Chaos in den USA und eine sich zuspitzende Nordkorea-Krise. Den vermeintlich sicheren Häfen Gold und Anleihen gelang ebenso mit der weiterhin schwachen US-Inflation und damit der Aussicht auf anhaltend niedrige Zinsen der Sprung auf positives Terrain. So wurden jüngste Verluste aufgeholt. Der Goldpreis kletterte und erlebte im August seinen stärksten Monat seit Januar. Auch im langfristigen Wochenchart geht es seit Anfang des Jahres aufwärts. Es war jedoch keine durchgehende Bewegung, sondern knickten die Notierungen zwischendurch ebenso einmal bis auf 1200 US-Dollar ein, ehe sie ab Mitte Juli zu einer bis heute ansteigenden Tendenz ansetzen, die den Goldpreis über seine bisherigen Jahreshochs um 1300 US-Dollar ansteigen ließ. Mit 1326 US-Dollar erreichte er gestern den höchsten Stand seit November letzten Jahres. Zudem lässt sich zeigen, dass der Goldpreis um 1260 US-Dollar eine langfristig fallende Gerade früherer Hochs, ausgehend vom Allzeithoch im November 2011 bei 1921 US-Dollar, überquerte. Somit können die nächsten Ziele an den Hochs von Juli 2016 bei 1375 US-Dollar und März 2014 bei 1392 US-Dollar in den Fokus steigender Notierungen rücken.

Gold (Wochenchart in US-Dollar):

Strategie

Mit einem Mini Future Long (WKN VL2243) können risikofreudige Anleger, die von einem steigenden Goldpreis ausgehen, mit einem Hebel von 11,4 überproportional profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt aktuell 7,4 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser kann hier im Basiswert bei 1290 US-Dollar platziert werden. Im Mini Future Long ergibt sich daraus zum aktuellen Wechselkurs von Euro in US-Dollar ein Stoppkurs von 7,70 Euro. Ein Ziel steigender Notierungen könnte um 1400 US-Dollar liegen. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser spekulativen Idee beträgt 3,3 zu 1.

Steigende Kurse Kennzahlen WKN: VL2243 Akt. Kurs: 9,74 – 9,76 Euro Basispreis: 1.203,33 US-Dollar

KO-Schwelle: 1.221,38 US-Dollar

Laufzeit: Open End Typ: Mini Future Long

Emittent: Vontobel Basiswert Gold Kursziel: 16,60 Euro Kurschance: 70 Prozent Order über Börse Stuttgart

Bei einem Mini Future und Open End Turbo findet wegen der unbegrenzten Laufzeit ggf. eine tägliche Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich bei einem Future als Basiswert Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächsten Future ändern. Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

