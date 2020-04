Gold: Höhenflug geht weiter!

Auch der Goldpreis musste im Zuge der Corona Krise anfangs deutlich Federn lassen und gab dabei kräftig bis auf 1450 US Dollar ab. Auf den ersten Blick ungewöhnlich für die Krisenwährung, scheinbar mussten hier größere Adressen Liquidität aufbauen und sicher auch Verluste in anderen Assetklassen ausgleichen. Mittlerweile wurden diese Verluste jedoch wieder vollständig aufgeholt und jetzt sogar neue Jahreshochs erzielt. Am heutigen Dienstag klettert das gelbe Edelmetall weiter bis auf aktuell 1720 USD, sodaß nun sogar mittelfristig wieder die runde 2000er Marke ins Blickfeld rücken könnte. Wir würden deshalb offene Longpositionen laufen lassen und aufgelaufene Gewinne mit nachgezogenen StopLoss sukzessive absichern.

Gold Tageschart

Finanztrends Video zu Goldpreis



