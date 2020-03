Gold: Hoch volatil unterwegs

Nachdem der Goldpreis nahezu an seine Zielmarke von 1.700 USD zugelegt hatte, hat sich in den letzten Tagen eine äußerst volatile Kursbewegung eingestellt. Aktuell versucht das Edelmetall die Marke von 1.640 US-Dollar zu verteidigen und erfreut sich trotz einer Leitzinssenkung in den USA weiterhin ungebrochener Beliebtheit unter Anlegern.

Seit Sommer 2018 tendiert der Goldpreis wieder merklich aufwärts und konnte sich von einem Kursniveau von 1.160 US-Dollar auf ein bisheriges Jahreshoch von 1.689 US-Dollar und somit ganz knapp an das mittelfristige Ziel von 1.700 US-Dollar hochgearbeitet. Ende Februar endete jedoch die Rallye unverhofft, dabei kam es zu einem Rücksetzer auf 1.563 US-Dollar. Doch zu Beginn dieser Woche legte der Preis wieder sichtlich zu, womit der vorausgegangene Ausverkauf dreiwellig ausfällt und aktuell als zwischengeschaltete Konsolidierung zu bewerten ist. Dies könnte Anleger im weiteren Verlauf dazu bringen, weiter in Gold zu gehen und somit für einen Preisauftrieb zu sorgen. Trotz einer überraschenden Leitzinssenkung in den USA muss die aktuelle Rallye noch nicht am Ende angekommen sein und erlaubt es gewisse Handelsansätze auch sehr kurzfristiger Basis einzugehen.

Sicherheit weiter gefragt

Für einen Long-Einstieg bei Gold müssen gewisse Voraussetzungen erfüllt werden, dazu gehört unter anderem ein nachhaltiger Tagesschlusskurs oberhalb der Marke von 1.654 US-Dollar je Feinunze Gold. Nur hierdurch steigt die Wahrscheinlichkeit auf einen Rücklauf zunächst an die Jahreshochs von 1.689 US-Dollar merklich an, darüber dürfte sicherlich das Niveau von glatt 1.700 US-Dollar als weitere Zielmarke in den Fokus der Marktteilnehmer rücken. Wer ebenfalls von dieser Aufwärtsbewegung profitieren möchte, kann hierzu beispielsweise auf das mit einem Hebel von 31,2 ausgestattete Open End Turbo Long Zertifikat WKN VE8CWY zurückgreifen. Zwischengeschaltete Korrekturen hätten hingegen Platz auf ein Niveau von zunächst 1.615 US-Dollar, darunter an die Wochentiefs von 1.563 US-Dollar. Bei einem Bruch der Kursmarke von 1.557 US-Dollar droht allerdings eine größere Korrekturausdehnung auf ein Unterstützungsniveau aus Ende 2019 bei 1.445 US-Dollar.

Gold Future (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 1.652 // 1.660 // 1.689 // 1.701 Unterstützungen: 1.624 // 1.615 // 1.586 // 1.563

Fazit

Die Märkte schwanken extrem auf und ab, ein Investment sollte daher nur sehr kurzfristiger Natur sein. Bei Gold ergibt sich ein derartiges Long-Signal erst oberhalb der Kursmarke von 1.654 US-Dollar, Ziele wären dann an den Jahreshochs bei 1.689 US-Dollar sowie bei der Marke von rund 1.700 US-Dollar zu suchen. Für diese kleine Wegstrecke muss natürlich ein äußerst hoher Hebel verwendet werden, hierzu kann beispielsweise auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VE8CWY zurückgegriffen wird. Die potenzielle Rendite-Chance beliefe sich dann auf 85 Prozent, orientierungshalber dürfte das Zertifikat dann im Bereich von 8,88 Euro notieren. Eine Verlustbegrenzung sollte ein Niveau von 1.615 US-Dollar zunächst nicht übersteigen, Äquivalent dazu ergibt sich ein Ausstiegskurs im Schein von 1,25 Euro.

Strategie für steigende Kurse WKN: VE8CWY

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 4,75 - 4,76 Euro

Emittent: Vontobel Basispreis: 1.592,26 US-Dollar

Basiswert: Gold Future (Troy Ounce) KO-Schwelle: 1.592,26 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 1.644,76 US-Dollar Laufzeit: Open end

Kursziel: 8,88 Euro Hebel: 31,2

Kurschance: + 85 Prozent Quelle: Vontobel

Urheberrecht / Bildmaterial:

Wir verwenden Bildmaterial von folgenden Anbietern:

www.fotolia.de

www.istockphoto.de

Wir verwenden Charts von folgenden Anbietern:

www.tradesignalonline.de

www.market-maker.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.