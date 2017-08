Gold: Hier geht es nicht weiter

Nachdem Gold schon zum dritten Mal seit Mitte April in den Bereich um 1290 US-Dollar vorgedrungen war, kamen die Notierungen ebenso zum dritten Mal dort auch nicht mehr voran. Hier befindet sich eine wichtige Hürde für den Goldpreis, deren Überwinden für steigende Notierungen maßgeblich sein sollte. Nachdem der Widerstand erneut seine Standfestigkeit bewies, richtet sich der Fokus bei Gold nach unten auf die seit Mitte Dezember letzten Jahres ansteigende Unterstützung um aktuell 1220 US-Dollar. Diese kann einem unter Gewinnmitnahmen nachgebenden Goldpreis schon auf kurze Sicht als Ziel gelten, zumal sich auch die aktuell bei 1228 US-Dollar verlaufende 200-Tage-Linie in diesen Bereich bewegt. Neben keiner weiteren Anspannung der Lage zwischen den USA und Nordkorea, die Anleger auch den vermeintlich sicheren Hafen Gold ansteuern ließ, schwächte die mit den Inflationsdaten wiederum ungetrübtere Aussicht auf steigende US-Zinsen und ein infolgedessen gestärkter US-Dollar den Goldpreis.

Gold (Tageschart in US-Dollar):

Strategie

Mit einem Mini Future Short (WKN VT8PV8) konnten risikofreudige Anleger, die von einem fallenden Goldpreis ausgehen, mit einem Hebel von 17,5 überproportional profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt aktuell 4,3 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser kann hier über dem im Chart dargestellten Widerstand im Basiswert bei 1295 US-Dollar platziert werden. Im Mini Future Short ergibt sich daraus zum aktuellen Wechselkurs von Euro in US-Dollar ein Stoppkurs von 4,47 Euro. Für einen fallenden Goldpreis könnte ein Ziel um 1220 US-Dollar bestehen. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser spekulativen Idee beträgt 2,7 zu 1.

Fallende Kurse Kennzahlen





WKN: VT8PV8

Akt. Kurs: 6,17 - 6,19 Euro

Basispreis: 1.347,58 US-Dollar



KO-Schwelle: 1.329,58 US-Dollar



Laufzeit: Open End





Typ: Mini Future Short



Emittent: Vontobel

Basiswert Gold

Kursziel: 10,86 Euro

Kurschance: 75 Prozent

Order über Börse Stuttgart





Bei einem Mini Future und Open End Turbo findet wegen der unbegrenzten Laufzeit ggf. eine tägliche Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich bei einem Future als Basiswert Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächsten Future ändern. Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.