Gold: Der Hausse-Verlierer?

Gold hat seinen Aufwärtstrend im März nicht fortsetzen können. DieEntspannung am Kapitalmarkt hat die Flucht in das Edelmetall beendet.Und noch ein weiterer Haussefaktor ist eine Belastung. Die Turbulenzenam Aktienmarkt haben in der zweiten Jahreshälfte 2018 dazu beigetragen,Gold wiederzubeleben. Dieses Momentum hat auch Anfang 2019 noch angehalten.Inzwischen hat die Angst der Aktienanleger aber abgenommen, womit sichder Aufwärtstrend bei Eigenkapitaltiteln festigen konnte. Da überraschtes nicht, dass es dem Edelmetall im März nicht gelungen ist, denvorherigen Aufwärtstrend fortzusetzen, der Ende Februar mit einemkräftigen Rücksetzer vorerst beendet wurde. Und das, obwohl die FEDihren Zinserhöhungskurs inzwischen zu den Akten gelegt hat, was Goldeigentlich zugutekommt.Wäre da nicht der Dollar. Dessen Hausse zählte zu den größtenBelastungsfaktoren im letzten Jahr. Als der Aufwärtstrend zumJahreswechsel endgültig gebrochen war – gemessen an demhandelsgewichteten Dollarkurs – hat Gold noch einmal einen Schubbekommen. Doch die Dollarhausse scheint noch nicht tot. Die US-Währungkonsolidiert seit Mitte Januar auf hohem Niveau seitwärts. Einneuerlicher Kursschub scheint nicht ausgeschlossen. Das wäre dann einHärtetest für Gold, der zu einem Verteidigungskampf um die wichtigekurzfristige Unterstützung oberhalb von 1.275 US-Dollar führen dürfte.