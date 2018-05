Gold an Haltemarke

Paris (www.aktiencheck.de) - Nach dem Bruch einer kurzfristigen Aufwärtstrendlinie setzte der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) seinen Abverkauf im April fort und setzte an die Unterstützung bei 1.301 USD zurück, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.

Nach einer leichten Erholung sei der Kurs des Edelmetalls auch unter diese Marke zurückgefallen und habe damit ein weiteres Verkaufssignal ausgebildet. Allerdings habe der Einbruch bislang bereits an der anvisierten Unterstützung bei 1.285 USD gestoppt und der Goldpreis habe in den vergangenen Tagen an die ehemalige Haltemarke bei 1.301 USD angezogen.

Noch könne von einem bärischen Pullback an die 1.301 USD-Marke ausgegangen werden, dem eine weitere Abwärtsbewegung bis 1.285 USD folgen dürfte. Werde die Marke jedoch verteidigt bzw. zuvor die Hürde bei 1.301 USD überschritten, könnte der Abwärtstrend vorzeitig enden. Bei einem Anstieg über 1.310 USD wäre ein kleines Kaufsignal aktiviert und in der Folge ein Aufwärtsimpuls bis 1.325 USD zu erwarten. Oberhalb der Barriere könnte der Wert dann zügig bis 1.341 und 1.355 USD klettern. Ein Rückfall unter 1.285 USD würde dagegen für die Fortsetzung der Baisse bis 1.265 USD sprechen. Auf diesem Niveau könnte allerdings bereits der nächste mehrtägige Anstieg starten. (24.05.2018/ac/a/m)