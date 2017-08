Gold,GlD - Entscheidende Wochen vor uns!

Weitere Suchergebnisse zu "NSGold":



Die hinter uns liegende Handelswoche hat dem Goldmarkt wieder Leben eingehaucht. Zur Wochenmitte schienen wir kurz davor zu stehen, einen Zielbereich für die Welle 2 zu hinterlegen. Doch die Bären scheiterten am Tagesschluss unter $1276. Seitdem ging es bis zum Wochenausklang wieder recht stramm bergauf, manche schreiben dies ja Donald und Kim zu. Wir der Tatsache, dass eben die wichtige Unterstützung bei $1276 im Tagesschluss nicht unterboten werden konnte. Entsprechend haben die Bullen sich nochmals Luft verschafft und treiben am Freitag im Handelsverlauf, den Preis bis auf $1306. Damit haben wir nicht nur ein neues Hoch ausgebaut in der Aufwärtsbewegung, kommend von $1204, sondern wir haben auch seit Langem einmal wieder die $1300 Marke überhandelt.

Für uns wichtiger ist das Überschreiten des bisherigen Hochs, wodurch sich die Türe zur Option geöffnet hat, dass die Welle 2 bereits abgeschlossen worden sein könnte. Wir hatten aber bereits im täglichen Update vom Freitag davor gewarnt, hier die Pferde scheu zu machen. Da ohne Tagesschluss über dem bisherigen Hoch, dieser keinen Wert besitzt und als b Welle der Welle 2 durchgeht. Die Handelswoche hat der Preis dann auch schlussendlich nicht über dem Hoch beschließen können und der Preis pro Unze, ging bei $1290 aus dem Handel.





Wie geht es nun in der kommenden Woche weiter? Zunächst einmal können wir klar festhalten, dass uns mit dem Wochenschluss keine Bestätigung vorliegt, dass die Welle 2 bereits ihren Abschluss gefunden hat. Wir ziehen dies sicher aufgrund der Ereignisse, stärke in Betracht, als dies noch am Mittwoch der Fall war, jedoch ohne besagte Bestätigung können wir dem keine weiteren Wahrscheinlichkeiten zusprechen.

Wir setzen sogar die Grenze für eine Bestätigung noch höher an und wollen den Preis nachhaltig über $1313 sehen, um den Auftakt der Welle 3 zu unserer primären Erwartung zu erheben. Sollte den Bullen dieser Schritt gelingen, wäre der direkte Weg in die Region von $1338 bis $1354 frei. Frühestens dann könnte mit einer Korrektur gerechnet werden, welche uns von der Ausdehnung und zeitlichen Abläufen, die Setzung eines Zielbereiches ermöglichen würde. All das basiert auch auf der Annahme, dass die Bullen den Preis nicht mehr unter $1273 entweichen lassen. Damit wäre die alternative Welle 2 wieder vom Chart.





Synchron zum Goldpreis kann auch der GLD ein neues Hoch ausbauen und die letzten 2 Hochs dabei knapp übertreffen. Wir haben es aber auch hier im Tagesschluss mit einem deutlichen Rücksetzer zu tun. Der sich auch entsprechend aus den kurzfristigen Indikationen erschließt, die zuvor deutlich überkauft waren. Um auch hier bereits einen Abschluss der Welle ii ins Auge zu fassen, müssen die Bullen jetzt das Tief bei $120.47 verteidigen. Noch bullischer würde sich das Bild gestalten, wenn es gelingt die $121.58 zu halten. Wir rechnen wie auch bei Gold in der kommenden Woche mit einer raschen Entscheidung. Die weiteren Intentionen des Marktes, sind dabei anhand der klaren Marken nun leicht zu identifizieren.





Da wir den GLD nur im wöchentlichen Update behandeln, dieser aber auch deutlich an Volatilität zugelegt hat und noch legen wird, ist es ratsam das Angebot des am Mittwoch erscheinenden Webinars zu nutzen. Somit kommt man auf eine zweimalige Abdeckung des Marktes. Insbesondere auch für Anfänger, bietet sich hier die Chance generell sehr schnell ein besseres Verständnis der Updates zu erlangen, da wir Kursbewegungen schneller und einfacher erläutern können, mit der direkten visuellen Unterstützung des Charts.

© Philip Hopf Hopf-Klinkmüller Capital Management KG