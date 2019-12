Gold: Genügend Kraft gesammelt?

Der Goldpreis lies sich zuletzt weder von den Sitzungen der Notenbanken, noch vom Phase-1-Deal zwischen den USA und China beeindrucken. Andererseits mangelt es aber auch (noch) an entsprechenden Kaufimpulsen. Dies könnte sich aber in Kürze ändern.

Nach dem deutlichen Anstieg zur Jahresmitte ist der Goldpreis zuletzt zu einer Konsolidierungsphase übergegangen. Während auf der einen Seite die Auswertung der CoT-Daten (Commitment of Traders Report) noch keine Entspannung erkennen lässt, deutet der saisonale Verlauf hingegen auf einen weiteren Anstieg hin. Auch von der technischen Seite gibt es aktuell noch kein Trendfolgesignal. Dies würde sich aber ändern, wenn es dem Goldpreis gelingen würde, die aktuelle Konsolidierungsformation nach oben zu verlassen.

Trendfolgendes Kaufsignal bei Anstieg über rund 1.510 US-Dollar

Dies kann aber frühestens mit einem Anstieg über die Region um rund 1.510 US-Dollar erwartet werden. Dann aber würde sich für die kommenden Monate ein Kursziel in der Region um rund 1.800 US-Dollar ergeben, die auch relativ rasch erreicht werden könnten. Immerhin sollte der Goldpreis mit der aktuellen Seitwärtstendenz die nötige Kraft für eine Fortsetzung der zuletzt unterbrochenen Aufwärtsphase gesammelt haben. Die Strategie lässt sich beispielsweise mit einem Open End Turbo Long Zertifikat (WKN ST4D55) abbilden, das bei einem Anstieg in die genannte Zielregion dann auf circa 57 Euro klettern sollte, was einen Gewinn von rund 80 Prozent darstellt.

Nur mit "halber Kraft"

Wenngleich aus technischer Sicht wie auch unter Berücksichtigung der Saisonalität aktuell eher mit einer Fortsetzung der Aufwärtsbewegung zu rechnen ist, trüben die CoT-Daten derzeit etwas das Bild. Aus diesem Grund bietet es sich an, diese Position etwas geringer zu gewichten. Vor allem die Region um rund 1.460 US-Dollar kann als nächste Unterstützung betrachtet werden, so dass auf dieser Höhe sicherlich einige Stopp-Loss-Orders liegen dürften, womit sich eine Absicherung knapp unter diesem Level anbietet.

Gold (Wochenchart in US-Dollar/oz) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 1.488 // 1.510 //1.540 // 1.560 // 1.620 // 1.650 Unterstützungen: 1.459 // 1.453 // 1.450 // 1.400 // 1.350 // 1.340

Fazit

Vorausgesetzt, der Goldpreis kann die aktuelle Konsolidierungsphase klar nach oben verlassen und dabei zumindest über die Region von 1.500 US-Dollar klettern, lassen sich weitere Kursziele bis in die Region um rund 1.800 US-Dollar daraus ableiten. Über das vorgestellte Open End Turbo Long Zertifikat WKN ST4D55 können Investoren in den kommenden Wochen dann eine Rendite um etwa 80 Prozent erzielen. Orientierungshalber dürfte der Schein dann um 57 Euro herum notieren. Als Verlustbegrenzung bietet sich das letzte Tief an und damit das Niveau von rund als 1.455 USD. Hierdurch ergibt sich im vorgestellten Zertifikat ein Ausstiegskurs von 26,30 Euro. Allerdings birgt ein gehebeltes Long-Investment in einer intakten Aufwärtsbewewgung naturgemäß höhere Risiken, eine engmaschige Beobachtung des Edelmetalls bleibt daher unerlässlich!

Strategie für steigende Kurse WKN: ST4D55

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 28,31 - 28,34 Euro

Emittent: Société Générale Basispreis: 1.161,1642 US-Dollar

Basiswert: Gold (in US-Dollar/oz) KO-Schwelle: 1.161,1642 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 1.475,94 US-Dollar Laufzeit: Open end

Kursziel: 57,00 Euro Hebel: 4,67

Kurschance: + 80 Prozent Quelle: Société Générale

Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

Urheberrecht / Bildmaterial:

Wir verwenden Bildmaterial von folgenden Anbietern:

www.fotolia.de

www.istockphoto.de

Wir verwenden Charts von folgenden Anbietern:

www.tradesignalonline.de

www.market-maker.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.