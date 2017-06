Gold: Geht es wieder nach oben?

Allerdings befand sich der Goldpreis in den vergangenen Tagen im Korrektur-Modus. Nachdem dieser wie schon im April nicht über die runde Marke von 1.300 US-Dollar je Feinunze klettern konnte, ging es wieder abwärts. Doch könnte diese Kurs-Korrektur alsbald enden. Zum einen knickte der Goldpreis unter anderem infolge des jüngsten Zinsentscheids der US-amerikanischen Notenbank ein. Die Federal Reserve erhöhte den Leitzins wie erwartet um 0,25 Prozent und kündigte einen weiteren Zinsschritt für dieses Jahr an. Sowohl der jüngste als auch der kommende Zinsschritt dürften somit ein gutes Stück weit bereits im aktuellen Goldkurs eingepreist sein. Zum anderen könnte auch die Saisonalität für bald wieder bessere Kurse bei Gold sprechen. Auffallend in Sachen Saisonalität auf Basis von statistischen Erhebungen der vergangenen dreißig Jahre ist ein Anstieg in der zweiten Jahreshälfte. Als Grund kommen unter anderem Anschaffungen des Schmuckhandels für das Weihnachtsgeschäft infrage.

In Nähe der 200-Tage-Linie



Auch die Charttechnik könnte den Goldpreis nun unterstützen. Denn der Preis für eine Feinunze Gold bewegt sich seit Ende des vergangenen Jahres in einem Aufwärtstrendkanal. Die untere Begrenzungslinie dieses Trendkanals verläuft aktuell bei etwa 1.240 Dollar. Knapp darunter befindet sich die 200-Tage-Linie, welche gegenwärtig bei 1.236 Dollar verläuft. Mit einem Faktor-Zertifikat Long auf Gold (WKN VS92AW) können sehr kurzfristig orientierte wie sehr risikofreudige Anleger, die von einem schnell steigenden Goldpreis in den kommenden Tagen ausgehen, mit einem Hebel von 12 überproportional davon profitieren. Sollte der Goldpreis indes sowohl den Aufwärtstrendkanal nach unten verlassen als auch die 200-Tage-Linie nach unten durchbrechen, scheint ein sofortiger Ausstieg aus dem Zertifikat ratsam.

Tageschart: Gold (in US-Dollar)