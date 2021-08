Gold: Gefangen im Seitwärtstrend

von Manfred Ries

Goldpreis auf Wochenbasis: Der MA(200) steht den Preisen im Wege.

Von Manfred Ries

Freitag, 20. August 2021

Liebe Leserinnen und Leser,

Was gibts Neues aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Währungen? Zum Wochenschluss hin einmal mehr eine Besprechung wert: die …

… Rohstoffe. Hier möchte ich heute auf den Preis für Gold (XAU/USD) zu sprechen kommen. Nach dem kräftigen Preiseinbruch des Gold-Preises in der Vorwoche mit Kursen von ~1669 USD setzte sich in der abgelaufenen Handelswoche eine verhaltene Preisentwicklung durch – auf Wochensicht präsentierte sich der Gold-Preis kaum verändert im Bereich ~1780 USD und damit klar unterhalb seiner (fallenden) 200-Tagelinie. Dieser gleitende Durchschnitt hat sich in den vergangenen Wochen schon als starker Widerstand behauptet (gelb markiert). Andererseits zeigt sich XAU/USD im Bereich ~1760 USD bereits seit Ende April als relativ solide unterstützt, sieht man vom Kurseinbruch der Vorwoche ab, der aber auch nur kurzzeitiger Natur war und von der Übertreibung der Marktteilnehmer zeugte.

Wie geht es weiter? Die Schlüsselmarken bleiben bestehen: Widerstand an der 200-Tagelinie (1808 USD), sowie oberhalb davon bei 1842 USD. Unterstützung: ~1760 USD. Der MACD-Trendfolgeindikator auf wöchentlicher Kursbasis trübt sich zunehmend ein (roter Kreis), sollte aufgrund der aktuellen Seitwärtsbewegung jedoch nicht überbewertet werden. In solchen Trendphasen zeigt sich der Slow Stochastik meiner Ansicht nach aussagekräftiger – und dieser ist grundsätzlich positiv zu beurteilen. Eine »Rückeroberung« der 200-Tagelinie erscheint möglich mit einem nächstem Target ~1842 USD. Die Feinunze Gold notiert am Freitag bei 1783 USD (+0,2%).

Soweit für heute. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende! Bleiben Sie gesund und trading-fasziniert!! Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

Der Autor: Manfred Ries begann 1984 seine Bankausbildung – der Einstieg ins Börsengeschäft. Dem folgten Tätigkeiten als Privatkundenberater und im Devisenhandel einer Großbank. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre absolvierte er bei einem namhaften Anlegermagazin ein Volontariat als Wirtschaftsjournalist und war lange Jahre als Redakteur in leitenden Positionen tätig. Seit vielen Jahren schon analysiert und schreibt Manfred Ries für Stockstreet.de als Chefredakteur der Online-Rubrik Chart-Analysen sowie als Autor des wöchentlichen Börsenbriefs Optionsscheine Expert Trader© und des Börseninformationsdienstes Rohstoff & Emerging Markets News.