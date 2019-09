Gold: Der Game Changer

Finanztrends Video zu Goldpreis



Gold hat es geschafft, der Kurs ist aus der mehrjährigen Seitwärtsphasedynamisch nach oben ausgebrochen. Die Rahmenbedingungen sprechen füreine neue Hausse. Lange Zeit fehlte Gold ein Treiber für nachhaltigsteigende Kurse, sowohl 2016 als auch 2018 endete eine Aufwärtsbewegungjeweils in der Nähe von 1.350 US-Dollar. Steigende Zinsen in den USAbegrenzten das Potenzial für das Edelmetall, das abseits derPreisentwicklung keine Rendite abwirft.Dementsprechend war die Trendwende in der US-Geldpolitik, die in denletzten zwölf Monaten vollzogen wurde, der entscheidende Game Changer.Von einem kontinuierlichen Straffungskurs ist die FED angesichts einerdeutlich gesunkenen wirtschaftlichen Dynamik auf einen – möglicherweiselängeren – Zinssenkungskurs eingeschert. Das hat dem Goldpreis, der inRelation zu den haussierenden Aktienkursen inzwischen deutlichunterbewertet wirkte, den Ausbruch über den markanten Widerstand rund um1.350 US-Dollar ermöglicht, technisch ist damit eine neue Hausse gestartet.Kurzfristig muss Gold aktuell zwar etwas konsolidieren, und inAbhängigkeit von der in dieser Woche anstehenden Kommunikation derUS-Notenbank zur weiteren Zinspolitik könnte sich die Korrektur durchausnoch ausweiten. Angesichts des frischen Aufwärtstrends stufen wirSchwächephasen aber nun als Kaufgelegenheiten ein.