Gold/GLD - Wir verkaufen unsere Position im Gewinn!

Es hat mich heute morgen ein Leser meiner Artikel angeschrieben und gesagt es ätzt Ihn an, „immer von unseren Gewinnen zu lesen“ Das wäre nicht realistisch. Nun wir planen nicht Fehlentscheidungen zu treffen, damit sich mancher besser fühlt und gleichzeitig machen wir nicht immer nur Gewinne. Sicher haben wir ein verdammt gutes Gewinn/Verlust Verhältnis aber KEINER wirklich keiner macht immer nur Gewinne.

Wir sind gestern z.B. in WTI Öl nach drei Gewinner Trades mit insgesamt 11.8% Gewinn, ausgestoppt worden und nehmen einen Verlust von -3.1% mit.

Leider kann ich mit mehr Verlusten nicht aufwarten.

Kommen wir zu den Metallen:

Gold – Das glänzende Metall gibt weiter Gas und erreicht die nächsten Kursziele. Wir haben daher unseren Take Profit sowie den Nachkauf angepasst. Wir haben heute einen Teil unserer Gold Position mit +12.3% Gewinn verkauft.

Im Weiteren hat beim GLD (SPDR Gold Trust) unser Take Profit gegriffen, mit dem wir nun einen Kursgewinn von Plus 13.2% realisiert haben.

