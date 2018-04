Gold/GLD/Silber - genaue Trading Anleitung mit Einstiegen!

Man muss nicht lange rumreden oder allzu viel vom Markt verstehen, um aktuell zu der Erkenntnis zu kommen, in Gold, Silber und dem GLD geht seit Wochen nur wenig voran. Den schwarzen Peter kann man dafür leider niemandem zuschieben. Das Sentiment will es aktuell so und daran lässt sich mit keiner Macht etwas ändern. Wir hatten sowohl in Gold und Silber als auch im GLD einen Zielbereich, welcher von allen drei Märkten angelaufen wurde und auch nach oben, teils deutlich, verlassen wurde. An dieser Stelle nochmals der Hinweis, Zielbereich zu handeln ist unerlässlich für eine erfolgreiche Nutzung unserer Updates. Wo wir auch gleich beim Thema Trading-Tabelle wären, deren Nutzung ist ebenfalls eine Grundvoraussetzung.

Denn jeder Zielbereich mit seinem Anfangs- und Endpunkt dient als Grundlage für die Eingaben in der Tabelle und der dort erfolgenden Risikoberechnung. Letzteres ist ein individueller Parameter, auf welchen wir keinen Einfluss nehmen können. Klar ist aber, mit der Oberseite des Zielbereiches kann ein Einstieg erfolgen, mit der Unterseite, sprich dem Verlassen eines Zielbereichs in die falsche Richtung, sollte ein Ausstieg erfolgen. Daraus ergibt sich auf ganz einfache Weise die Range für den Ein- und Ausstieg aus einem Trade. Die Tabelle steht jedem Abonnenten zu und wird im Rahmen des Einstiegscoachings erklärt. Zudem haben wir dazu kürzlich auch ein Webinar mit einer Stepp-by-Stepp-Anleitung herausgebracht. Wir werden dieses nochmals versenden und können nur jeden anhalten, sich dieses gewissenhaft anzusehen.



Schauen wir uns also nun die aktuelle Lage in den drei Werten an. Der Zielbereich in Gold befand sich zwischen $1306 und $1236, womit er insgesamt einen Umfang von $70 aufweist. Die zu erwartende Bewegung im Anschluss liegt im Bereich von $200. Entsprechend ergibt sich hier ein Chancen/Risiko Verhältnis von 3 zu 1. Welches wir immer zu Grunde legen, bevor wir einen Zielbereich überhaupt ansetzen! Dies gilt für alle Märkte ohne Ausnahme!

Abhängig, ob man direkt an der absoluten Oberseite oder tiefer im Zielbereich einsteigt, respektive einsteigen kann, ergibt sich oft ein sogar noch weitaus besseres Chancen/Risiko-Verhältnis. Wo man im Zielbereich einsteigt, oder einsteigen kann, hängt natürlich davon ab, wie man sein Risiko steuert, wozu die eingangs erwähnte Trading-Tabelle dient. Man sollte hier noch erwähnen, dass solch ein präzises und professionelles Vorgehen nur mit CFDs, maximal noch mit Futures möglich ist. Produkte wie Optionsscheine, Knock-Outs oder Faktorzertifikate sind dafür vollkommen ungeeignet. Sie erhöhen das Risiko massiv, insbesondere wenn wie im aktuellen Fall, sich Bewegungen über einen längeren Zeitraum hinziehen und dabei eine volatile Seitwärtsbewegung ausbauen.

GOLD CHART







Wer jetzt in Gold investiert ist, hat nun drei Optionen für eine Stopp-Setzung, entweder unterhalb des Zielbereiches bei $1236, unterhalb des letzten Tiefs bei $1303 oder schlicht auf seinem Einstandskurs, welcher kaum einen Unterschied zu dem Tief bei $1303 machen dürfte. Für alle Nachzügler ergibt sich aktuell noch die Chance mit einem akzeptablen Risiko, mit einem Stopp unter dem Tief bei $1303 einzusteigen. Denn wenn dieses gerissen wird, ist mit Kursen im Bereich von $1290 bis $1260 zu rechnen.Im Kontrast zu Gold, notiert Silber noch immer innerhalb seines Zielbereiches und legitimiert daher weiterhin einen Einstieg. Der Zielbereich verläuft zwischen $16.67 und $15.67, also genau über eine Spanne von einem $1. Viel mag der eine sagen, völlig angemessen sagen wir. Denn das Potential der kommenden Welle (iii) liegt im Bereich der $20 und höher. Entsprechend haben wir hier wieder ein Chancen/Risiko-Verhältnis von 3 zu 1 oder besser. Der Stopp befindet sich dabei jetzt entweder unterhalb des Zielbereiches bei $15.67 oder unter dem letzten Tief bei $16.10. Brechen wir die ersten beiden Widerstände bei $16.91 und $17.09, können dann Stopps auf den Einstieg gezogen werden, wonach der Trade risikolos weiterläuft.

SILBER CHART



Abschließend noch der GLD, welcher wie auch Gold seinen Zielbereich bereits deutlich nach oben verlassen konnte. Dieser hatte sich von $124.88 bis $119.78 erstreckt. Hier sehen wir aber Kurse in Richtung von $140 auf uns zukommen. Entsprechend stimmt auch hier wieder das Verhältnis! Der GLD notiert im Übrigen meistens in einem Verhältnis von zirka 1 zu 10 bis 12 zum Goldpreis. Hier ist nun ein Stopp unter dem letzten Tief bei $123.58 oder am Einstiegskurs ratsam. Nach oben müssen die $129.50 für eine Bestätigung genommen werden. Spätestens dann sollte der Stopp auf den Einstandskurs wandern.

GLD CHART





Fassen wir abschließend nochmal zusammen, wir sind in allen drei Märkten Long investiert, werden dies auch bleiben, solange wie die Zielbereiche nicht unterschritten werden. Nach oben erwarten wir mittelfristig deutlich höhere Levels, die einen Einstieg mit den oben genannten Stopps vollkommen rechtfertigen. Wer mit der Größe der Zielbereiche Probleme hat, sollte dringend sein Riskmanagement und die Größe der gehandelten Positionen überdenken.

