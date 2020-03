Gold Future: Weitere Erholung sehr wahrscheinlich

Gold wurde durch den jüngsten Ausverkauf an den Finanzmärkten ordentlich durchgeschüttelt, doch nun scheint der Markt weitestgehend bereinigt zu sein und brachte zuletzt einen dynamischen Kursanstieg mit sich. Damit aber nicht genug, offenbar planen Bullen noch sehr viel mehr!

Noch Anfang März steuerte der Goldpreis das projizierte Ziel bei 1.700 US-Dollar erfolgreich an und ging wenig später in eine Konsolidierung über. Diese fiel allerdings etwas dynamischer aus, als erwartet - der Goldpreis setzte auf die markante und mittelfristig entscheidende Unterstützung bei 1.445 US-Dollar zurück. Doch nach einigen Tagen einer volatilen Stabilisierung in diesem Bereich wurde auch diese Asset-Klasse bereinigt und brachte einen explosionsartigen Kursanstieg zurück an das Widerstandsniveau von 1.625 US-Dollar hervor. Aktuelle konsolidiert Gold seinen letzten Anstieg grob seitwärts in einer bullischen Flagge aus und nährt die Annahme eines weiteren Kursanstiegs.

Chartbild weiter bullisch

Zunächst einmal ist der Goldpreis zwischen 1.600 und grob 1.645 US-Dollar eingekeilt, die Richtung der bullischen Flagge ist jedoch aufwärts gerichtet und könnte die obere Begrenzung noch einmal merklich ausdehnen. Sobald das Edelmetall aus dieser jedoch dynamisch und mindestens über ein Niveau von 1.660 US-Dollar (steigend) ausbricht, sind direkte Kursgewinne an die Märzhochs von 1.703 US-Dollar vorstellbar, darüber an die Begrenzungslinie aus den letzten Monaten um 1.720 US-Dollar. Mittelfristig könnte der Bereich um 1.825 US-Dollar in den Fokus geraten. Wer ebenfalls an einer Goldpreisrallye partizipieren möchte, kann dies beispielsweise durch ein Investment in das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VP1KHN tun. Vorsicht sollten Investoren jedoch bei einem nachhaltigen Bruch von 1.600 US-Dollar walten lassen, in diesem Fall könnte noch einmal das Unterstützungsniveau um 1.557 US-Dollar angesteuert werden, darunter der Bereich um 1.520 US-Dollar.

Gold Future (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 1.634 // 1.650 // 1.660 // 1.671 Unterstützungen: 1.620 // 1.610 // 1.600 // 1.580

Fazit

Kurzfristig scheinen Gold-Bullen zunächst einmal Luft holen zu wollen. Sobald aber die laufende Seitwärtskonsolidierung mit einem Anstieg über 1.660 US-Dollar aufgelöst worden ist, könnte wieder die Marke von 1.820 US-Dollar in den Mittelpunkt der Händler rücken. Über ein Investment in das vorgestellte Open End Turbo Long Zertifikat WKN VP1KHN ergibt sich hierdurch ein maximales Renditepotenzial von bis zu 220 Prozent, sofern ein direkter Einstieg vorgenommen wird. Zur Orientierung dürfte der Schein dann im Bereich von 20,79 Euro notieren, eine Verlustbegrenzung sollte das Niveau von 1.590 US-Dollar vorerst nicht überschreiten.

Strategie für steigende Kurse WKN: VP1KHN

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 6,32 - 6,47 Euro

Emittent: Vontobel Basispreis: 1.564,65 US-Dollar

Basiswert: Gold Future (Troy Ounce) KO-Schwelle: 1.564,65 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 1.626,88 US-Dollar Laufzeit: Open end

Kursziel: 20,79 Euro Hebel: 23,2

Kurschance: + 220 Prozent Quelle: Vontobel

Urheberrecht / Bildmaterial:

Wir verwenden Bildmaterial von folgenden Anbietern:

www.fotolia.de

www.istockphoto.de

Wir verwenden Charts von folgenden Anbietern:

www.tradesignalonline.de

www.market-maker.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.