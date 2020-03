Gold Future: Potenzielle Trendwendestelle

Der Goldpreis hat in den letzten drei Wochen ebenfalls unter den massiven Verlusten an den Börsen gelitten und insgesamt 15 Prozent an Wert verloren. Zugleich ist das Metall jedoch in einen sehr wichtigen Unterstützungsbereich aus den letzten Monaten zurückgekehrt, der vermehrt wieder Investoren anzieht und zu einer sichtlichen Preisstabilisierung beiträgt.

Der letzte große Aufschwung beim Goldpreis hält seit Ende 2016 und einen Punktestand von 1.122 US-Dollar an und führte das glänzende Edelmetall zu Beginn dieses Jahres auf ein unlängst favorisiertes Kursniveau von 1.700 US-Dollar aufwärts. Mit letzter Mühe und einem finalen Anstieg zu Beginn dieses Monats gelang es die technische Kursmarke erfolgreich zu touchieren und anschließend in eine nicht unerwartete Konsolidierung überzugehen. Doch ein Kursverlust von gut 15 Prozent auf 1.445 US-Dollar überraschte selbst Analysten, ausgegangen wurde von einer kurzfristigen Konsolidierungsphase. Nun zeichnet das Corona-Virus und die damit verbundenen Verbindlichkeiten für Gold ein anderes Bild, die Unterstützung aus Sommer und Herbst letzten Jahres um 1.445 US-Dollar zeigt aber erste Wirkung. Bei einer nachhaltigen Stabilisierung und Kursanstieg über 1.500 US-Dollar könnte Gold den Ausverkauf der letzten Wochen zur Oberseite korrigieren und eröffnet damit vielversprechende Handels-Chancen.

Marktbereinigung läuft noch

Die Erwartungen der Händler an den Börsen sind deutlich zurückgeschraubt worden, Futures aus dem asiatischen Handel lassen auf einen weiteren Abstieg des Aktienmarktes schließen. Dies könnte dem Goldpreis zu Beginn dieser Handelswoche Auftrieb verleihen, oberhalb von 1.500 US-Dollar könnte demnach ein Anstieg zunächst an 1.520 US-Dollaranstehen, darüber sogar an 1.557 US-Dollar. Die weiteren Schritte müssen dann abgewartet werden. Wer auf die potenzielle Erholung beim Goldpreis setzen möchte, kann dies hierzu beispielsweise über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN DG8LNW tun. Die Volatilität an den Märkten dürfte jedoch weiter hoch bleiben, ein Kursrutsch des Goldpreises auf Tagesschlusskursbasis unter 1.445 US-Dollar würde allerdings weitere Verluste in den Bereich der mittelfristig entscheidenden Unterstützung von 1.366 US-Dollar erzwingen.

Gold Future (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 1.500 // 1.520 // 1.535 // 1.557 Unterstützungen: 1.482 // 1.472 // 1.445 // 1.420

Fazit

In Erwartung einer Preissteigerung bei Gold kann auf das vorgestellte Open End Turbo Long Zertifikat WKN DG8LNW ausgestattet mit einem Hebel von 8,9 zurückgegriffen werden. Die mögliche Rendite-Chance bis zur Kursmarke von 1.557 US-Dollar beliefe sich dann auf bis zu 30 Prozent. Der Schein dürfte in diesem Fall bei 2,01 Euro notieren. Eine Verlustbegrenzung sollte die Tiefs aus diesem Monat von 1.451 US-Dollar nicht unterschreiten, daraus ergibt sich eine Verlustbegrenzung im Schein von 1,01 Euro. Der Anlagehorizont dürfte nur wenige Tage umfassen, eine engmaschige Beobachtung ist deshalb unerlässlich!

Strategie für steigende Kurse WKN: DG8LNW

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,48 - 1,56 Euro

Emittent: DZ Bank Basispreis: 1,420,537 US-Dollar

Basiswert: Gold Future (Troy Ounce) KO-Schwelle: 1,420,537 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 1.486,70 US-Dollar Laufzeit: Open end

Kursziel: 2,01 Euro Hebel: 8,9

Kurschance: + 30 Prozent Quelle: Vontobel

Urheberrecht / Bildmaterial:

Wir verwenden Bildmaterial von folgenden Anbietern:

www.fotolia.de

www.istockphoto.de

Wir verwenden Charts von folgenden Anbietern:

www.tradesignalonline.de

www.market-maker.de

