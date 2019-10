Gold: Frische Hochs im Anmarsch?!

Geopolitische Unsicherheiten und der Versuch sich vom US-Dollar unabhängiger zu machen haben Zentralbanken weltweit ins Gold getrieben. Besonders die türkische Notenbank hat beim edelsten der Metalle trotz eines hohen Preises zugegriffen. Aus technischer Sicht ist der aktuell laufende Trend nur kurzfristiger Natur und birgt Potenzial für frische Jahreshöchststände.

Weltweit haben Zentralbanken ihre Goldreserven weiter aufgestockt, als einer der Gründe gilt der weiter eskalierende Handelsstreit zwischen den USA und China. Trotz eines Siebenjahreshochs wurden alleine in diesem Jahr bereits 450 t des Edelmetalls umgeschlagen. Besonders die türkische Notenbank hat eigenen Angaben zufolge gut 41 t eingekauft und gut dreiviertel der Augustnachfrage ausgemacht. Das könnte durchaus die Preissteigerung des Metalls erklären, seit September läuft aber eine nicht unerwartete Konsolidierungsbewegung, nachdem der Goldpreis sein Zielniveau bei 1.550 US-Dollar zuvor regelkonform abgearbeitet hatte. Bislang präsentiert sich der Downtrend in einer dreiwelligen Kursbewegung, die ganz nahe an das favorisierte Ziel von 1.450 US-Dollar herangereicht hatte. Kommt kein neues Tief mehr hinzu, muss der kurzfristige Abwärtstrend als bullische Flagge interpretiert werden und dürfte bei einem regelkonformen Ausbruch auf der Oberseite frische Jahreshochs hervorbringen.

1.700 USD im Fokus

Noch Schwank der Goldpreis innerhalb seines seit September bestehenden Abwärtstrendkanals abwärts, hat sich in den letzten Tagen aber merklich der oberen Begrenzung angenähert. Ein Kursanstieg über das Niveau von mindestens 1.520 US-Dollardürfte anschließende Kursgewinne an 1.557 US-Dollar bereithalten. Darüber befinden sich weitere Zielmarken bei 1.582 US-Dollar sowie bei 1.633 US-Dollar. Ebenfalls von einem weiteren Goldpreisanstieg überzeugte Anleger können beispielsweise auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MC3BRM mit einem Hebel von 18,9 zurückgreifen und an dem bevorstehenden Aufstieg bestens partizipieren. Sollte das glänzende Edelmetall hingegen unter 1.440 US-Dollar zurückfallen, kämen Abgaben in Richtung 1.400 US-Dollar und schließlich auf das Ausbruchsniveau um 1.366 US-Dollar auf Anleger zu.

Gold Future (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 1.520 // 1.535 // 1.557 // 1.582 Unterstützungen: 1.487 // 1.459 // 1.431 // 1.400

Fazit

Sobald der Goldpreis wieder über der Marke von 1.520 US-Dollar notiert, steigt die Wahrscheinlichkeit um ein Vielfaches für einen Test der Jahreshochs bei 1.557 US-Dollar an. Darüber dürften die genannten Ziele bei 1.582 und 1.633 US-Dollar abgearbeitet werden und bietet entsprechend über ein Investment in das vorgestellte Open End Turbo Long Zertifikat WKN MC3BRM eine Renditechance von insgesamt 135 Prozent. Der Schein dürfte dann im Bereich von 17,62 Euro herum notieren, eine bei 1.440 US-Dollar angesetzte Verlustbegrenzung erfordert einen Ausstiegskurs von 0,07 Euro im Schein. Investoren sollten jedoch nicht das vergleichsweise hohe Preisniveau vernachlässigen, auf dem sich der Goldpreis gerade bewegt, eine engmaschige Beobachtung und stetige Stoppanpassung wird unerlässlich.

Strategie für steigende Kurse WKN: MC3BRM

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 7,32 - 7,33 Euro

Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 1.428,0494 US-Dollar

Basiswert: Gold (Troy Ounce) KO-Schwelle: 1.428,0494 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 1.505,58 US-Dollar Laufzeit: Open end

Kursziel: 17,62 Euro Hebel: 18,92

Kurschance: + 135 Prozent Quelle: Morgan Stanley

Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

