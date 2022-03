Gold im Fokus

Der sichere Hafen Gold zieht aktuell sehr viele Anleger an, nicht nur im Edelmetall-Handel

Deutsche Edelmetallhändler verzeichneten zeitgleich mit der Eskalation des Russland-Ukraine-Debakels einen starken Anstieg bei den Verkaufszahlen von Gold und auch Silber durch private Anleger. Teilweise ging zehnmal so viel Edelmetall über den Ladentisch als sonst. Dabei waren viele neue Kunden, die das erste Mal gekauft haben und es wurde oft mehr pro Kunde im Durchschnitt gekauft als zuvor. Pro Aurum in München verkaufte rund 40 Prozent mehr als in den Wochen davor. Bei dem hohen Goldpreis gibt es natürlich auch Verkäufer, die Gewinne mitnehmen. Jedenfalls ist der sichere Hafen Gold gefragt wie selten. Wer weiß, ob es im Bereich der physischen Edelmetalle nicht zu Engpässen kommen wird.





Gold ist nicht nur geeignet der Inflation Paroli zu bieten, sondern ist jetzt auch als Vermögensschutz gefragt, denn es ist eine Standardabsicherung, die sich immer bewährt hat. Und gerade jetzt, wo eine wirtschaftliche Abschwächung aufgrund des Kriegsgeschehens zumindest sicherheitshalber miteingerechnet werden sollte. Je nachdem wie es mit Russland und der Ukraine weitergeht, könnte Gold ein neues Rekordhoch preislich erklimmen. Wie schnell es wieder zu einer Normalisierung beziehungsweise einer Einigung kommt, steht in den Sternen. Statt in physisches Gold zu investieren, kommt ein Investment in Goldgesellschaften in Betracht zum Beispiel in Calibre Mining oder Condor Gold.





Der mittelgroße und schuldenfreie Goldproduzent Calibre Mining ist auf Nord- und Südamerika (Nicaragua, Washington, Nevada) fokussiert. Die Gesellschaft besitzt zudem Erschließungs- und Explorationsprojekte, die für weiteren Wert sorgen werden. Condor Gold kümmert sich in Nicaragua um das La India-Goldprojekt, welches eine sehr positive Machbarkeitsstudie besitzt.





