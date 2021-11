Gold Fields: Vor mittelfristiger Trendwende

von Manfred Ries

Gold Fields (Wochenchart): Der MA(200) dreht wieder aufwärts

Von Manfred Ries

Montag, 8. November 2021





Liebe Leserinnen und Leser,

Was gibts Neues in der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Währungen? Aktuell einen Blick wert: die …

…Rohstoffe! Dabei soll es heute um Gold gehen. Und da kommen wir an den Minenwerten nicht vorbei: an Gold Fields ADR (WKN: 862484) etwa, dessen Kurs sich gegenwärtig graziös oberhalb seiner 200-Tagelinie etabliert. Charttechnisch eine hervorragende Ausgangslage, nachdem vor vier Wochen bereits ein Break out über diesen gleitenden Durchschnitt erfolgte – es war ein Kaufsignal, auf welches ich Sie hingewiesen hatte. Nach solch einem starken Ausbruch nach oben ist eine Konsolidierung nicht verwunderlich: und genau diese erlebten wir in den vergangenen beiden Handelswochen. Nicht wirklich dramatisch, denn die Notierungen hielten sich stets oberhalb des MA(200).

Charttechnisch kommt es jetzt auf die beiden Schlüsselmarken 8,40 EUR (Widerstand) und 7,85 EUR (Unterstützung) an. Die 200-Tagelinie verläuft aktuell bei 7,90 EUR und verstärkt den 7,85er-Support. Der MACD-Trendfolgeindikator hat vor vier Wochen bereits ein positives Signal gesendet. Wer auf einen Break out über die 8,40er-Preislinie baut, hat ein Target von ~8,90 / 9,00 EUR im Visier. Gold Fields am Montag, 8. November an der Börse in Frankfurt: 8,10 EUR.

Gold Fields ist ein südafrikanisches Gold-Bergbauunternehmen, und dazu noch eines der größten der Welt! Auf Basis der in Johannisburg (Südafrika) gelisteten Kurse liefert unsere Datenbank einen KGV(2022e)-Wert von behaglichen 9,5. Achtung: am kommenden 11. November kommen Geschäftszahlen auf den Tisch! Die weitere Geschäftsentwicklung bei Gold Fields wird nicht zuletzt auch vom Gold-Preis beeinflusst – und hier wird es jetzt mächtig interessant:

Dem Gold-Preis nämlich gelang vor zwei Wochen bereits ein Break out über die 200-Tagelinie. Dieser Break out (im nachfolgenden Chart gelb markiert) wurde in der Vorwoche bestätigt, nachdem es im Wochenverlauf zeitweilig zu einem Preiseinbruch bis auf 1760 USD kam.

Wie gehts weiter? Sowohl Gold als auch Gold Fields Ltd. überzeugen zunehmend auf der Long-Seite. Beim Gold-Preis liegt die Schlüsselmarke klar im Bereich um 1841 / 1850 USD. Ein nachfolgender Ausbruch nach oben käme einem Kaufsignal gleich – es wäre ein »Befreiungsschlag«. Ein neuerlicher Fall unter die 1745-USD-Marke indes wäre negativ zu betrachten.

Gold (Wochenchart): Die Stabilisierung schreitet voran – mit Erfolg!

Soweit für heute. Ich wünsche Ihnen einen schönen Wochenverlauf! Bleiben Sie gesund und trading-fasziniert – und vergessen Sie dabei Gold nicht!

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

Der Autor: Manfred Ries begann 1984 seine Bankausbildung – der Einstieg ins Börsengeschäft. Dem folgten Tätigkeiten als Privatkundenberater und im Devisenhandel einer Großbank. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre absolvierte er bei einem namhaften Anlegermagazin ein Volontariat als Wirtschaftsjournalist und war lange Jahre als Redakteur in leitenden Positionen tätig. Seit vielen Jahren schon analysiert und schreibt Manfred Ries für Stockstreet.de als Chefredakteur der Online-Rubrik Chart-Analysen sowie als Autor des wöchentlichen Börsenbriefs Optionsscheine Expert Trader© und des Börseninformationsdienstes Rohstoff & Emerging Markets News.