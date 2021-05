Gold Fields: Befreiender Sprung nach oben

Weitere Suchergebnisse zu "Gold Fields":

von Manfred Ries

Gold Fields (Wochenchart auf EUR-Basis): Getragen vom steigenden Goldpreis.

Von Manfred Ries

Montag, 17. Mai 2021

Liebe Leserinnen und Leser,

Was gibts Neues in der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Währungen? Zum Wochenbeginn hin interessant: die …

…ROHSTOFFE – und hier insbesondere die Notierung der südafrikanischen Goldmine Gold Fields ADR (WKN: 862484). Getragen vom wieder ansteigenden Goldpreis kommen nun auch die Kurse von Gold Fields wieder in die Gänge – wird auch Zeit! Gold Fields ist ein südafrikanisches Gold-Bergbauunternehmen, und dazu noch eines der größten der Welt! Auf Basis der in Johannisburg (Südafrika) gelisteten Kurse liefert unsere Datenbank einen KGV(2022e)-Wert von behaglichen 9,4.

Achtung: Zu Wochenbeginn gelang den Notierungen von Gold Fields (Börse Frankfurt) ein entscheidender Sprung über die Preislinie von 9,00 EUR – aus charttechnischer Sicht ein sehr, sehr positives Zeichen. Eines, welches die Notierungen weiter gen 10,00 EUR tragen könnte. Schlusskurs am Montag in Frankfurt: 9,60 EUR (+9%). Gelingt jetzt der von mir lang ersehnte Break out über die 10er-Marke? Es gibt kaum etwas spannenderes, als eine südafrikanische Goldmine während eines Goldpreisanstiegs: hier vereinen sich Rohstoffe, Emerging Markets und Devisenmarkt zu einer harmonischen Melange – köstlich!

Doch die bereits leicht überkaufte Marktsituation und die noch immer (leicht) fallende 200-Tagelinie sprächen andererseits auch von der Möglichkeit einer zeitnahen Konsolidierung – es bleibt damit hochspannend! Letztlich steigt, hängt und fällt alles mit dem Goldpreis. Auf die positive Ausgangslage bei Gold habe ich Sie ja bereits in meinem Newsletter vom 7. Mai hingewiesen, sowie meine Leser des Optionsscheine Expert Trader© letztmalig am Sonntag, 16. Mai – also rechtzeitig vor dem großen Break out vom Montag (Gold: +1,3%!) – und ich halte Sie weiterhin auf dem Laufenden!

Ein Update zu Petrobrás, positiv vorgestellt am 14. Mai: nachdem die Notierung kurz nach meiner Besprechung um fast 5% hochgesprungen ist, steigen die Kurse weiter – und klopfen jetzt sogar an ihrer „magischen“ Kursmarke von 10 EUR. Petrochina, vorgestellt am 10. Mai, vermeldet heute ein Kursplus von 5% – auf EUR-Basis! Damit de facto also währungsbereinigt. Und das freut. Bis zur kommenden Ausgabe aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen – bleiben Sie gesund, munter und: trading-fasziniert!

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

https://www.stockstreet.de/rohstoffe-und-emerging-markets-news

https://www.stockstreet.de/optionsscheine-expert-trader

---

Der Autor: Manfred Ries begann 1984 seine Bankausbildung – der Einstieg ins Börsengeschäft. Dem folgten Tätigkeiten als Privatkundenberater und im Devisenhandel einer Großbank. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre absolvierte er bei einem namhaften Anlegermagazin ein Volontariat als Wirtschaftsjournalist und war lange Jahre als Redakteur in leitenden Positionen tätig. Seit vielen Jahren schon analysiert und schreibt Manfred Ries für Stockstreet.de als Chefredakteur der Online-Rubrik Chart-Analysen sowie als Autor des wöchentlichen Börsenbriefs Optionsscheine Expert Trader© und des Börseninformationsdienstes Rohstoff & Emerging Markets News.