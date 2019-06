Gold - Feuerwerk zum Wochenstart!

Die neue Handelswoche startet, wie sie besser nicht hätte starten können. Zum Wochenstart überspringen die Bullen die Marke von $1315 und erreichen die nächsten Ziele der Aufwärtsbewegung. Die Bewegung sieht gut und vor allem sehr impulsiv aus. So wie dies von der hinterlegten Welle iii in Türkis auch zu erwarten war. Nächstes Ziel der Bewegung ist nun $1329 bis $1335.

Können die Bullen auch dort durchbrechen, so wären sogar direkt Kurse von $1343 bis $1352 drin. Den nächsten großen Wendepunkt, sehen wir in der Aufwärtsbewegung nach Abschluss der Welle (iii) in Pink. Der liegen, stand Heute, Ziele von $1366 bis $1372 zugrunde.

Wichtig für den Fortbestand dieser Entwicklung ist nun, dass wir die $1287 nicht mehr unterschreiten.

Unsere Position sieht wir folgt aus:

Wir sind im Markt Long seit $1292. Wir ziehen 50% der Stopps auf die Marke 1287$ und 50% auf $5 in den Gewinn.

