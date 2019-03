Gold nach Fed-Meeting im Aufwind – Zinspause erwartet

Der Goldpreis baut am Donnerstag die Gewinne aus und notiert derzeit bei knapp 1.318 USD pro Unze, nachdem die Protokolle des jüngsten Meetings der US-Notenbank gestern überraschten. Denen war Beobachtern zufolge zu entnehmen, dass die Fed den Leitzins in den USA 2019 nicht weiter anheben wird. Jetzt warten die Märkte auf die Aussage von Fed-Chairman Jerome Powell zu diesem Thema.

In den Aussagen zum Treffen der US-Notenbanker hieß es zudem, dass der US-Arbeitsmarkt zwar weiterhin Stärke zeige, sich das Wachstum der US-Wirtschaft aber zuletzt verlangsamt habe, was unter anderem an den geringeren Ausgaben der Privathaushalte und den gesunkenen Investitionen der US-Unternehmen zu erkennen sei. Laut den Mitgliedern des Offenmarktausschusses der Fed ist der Inflationsdruck zuletzt gesunken, vor allem auf Grund der niedrigeren Energiepreise.

Der US-Dollar gab gegenüber den anderen, wichtigen Währungen weltweit nach, was sich wiederum positiv auf den Goldpreis auswirkte. Dieser war zuletzt nicht wirklich von der Stelle gekommen, da die Risikobereitschaft an den Märkten derzeit hoch ist, weil keine neuen, akuten geopolitischen Risiken zu erkennen sind.

Zudem wurde in den Medien berichtet, dass die USA und China sich dem Abschluss eines formellen Handelsabkommens nähern. Die zwei größten Volkswirtschaften der Welt befinden sich seit Monaten in einem Handelskonflikt.



