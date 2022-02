Gold im Februar, mal gut mal schlecht

Statistiken sind immer von Interesse, doch unverhofft kommt oft, nicht aber beim bleibenden Wert des Goldes

Im vergangenen Jahr brachte der Februar, entgegen seiner sonst nicht so schlechten Performance in diesem Wintermonat, ein großes Minus ein. Bei der Betrachtung des Goldpreises im Lauf der Monate ist nämlich der Februar der fünftbeste Monat. Der beste Monat ist in der Regel der Januar, doch diesmal ergab sich nur ein kaum erwähnenswertes Plus (0,08 Prozent). Allerdings war der Goldpreis in diesem Januar um rund 4,5 Prozent höher als vor einem Jahr. Letztes Jahr im Februar musste der Preis des Edelmetalls deutlich Federn lassen. Ein Minus von 6,26 Prozent musste verzeichnet werden, so viel wie seit 1988 nicht mehr.





Für Edelmetallanleger ist immer auch ein Blick auf Silber dabei. In den letzten Monaten ging der Preis für Silber deutlich nach oben. Letztendlich scheiterte der Preis aber dann an der charttechnischen Hürde bei 24,86 US-Dollar je Feinunze. Dann ging es preislich wieder talwärts, dann sorgte ein Aufwärtstrend für Freude. Wie bei anderen Rohstoffen geht es auch bei Gold und Silber mal nach oben, mal nach unten. Über eine längere Zeitdauer jedoch sind diese Edelmetallinvestments für Anleger eine Option, die in ein Portfolio gehört. Über die Zeit bringen sie eine Konstante, die den Wert erhält in das Anlagevermögen. Da physische Investments mit Schwierigkeiten verbunden sind, man denke nur an Lagerung der edlen Münzen oder Barren, sollen Investoren über Aktieninvestments nachdenken. Es gibt keine Lagerprobleme und -kosten und es lockt ein Hebel auf einen steigenden Gold- oder Silberpreis, den die physischen Pendants nicht bieten können.





Gold und Silber besitzt etwa Vizsla Silver in seiner früher produzierenden Panuco-Liegenschaft (fast 10.000 Hektar) in Mexiko. Im zweiten Halbjahr 2022 soll eine Aktualisierung der Ressourcen der dort liegenden Silber- und Goldlagerstätten erfolgen. Mit Empress Royalty würde man sich ein auf Gold und Silber fokussiertes Royalty-Unternehmen, damit eine Diversifizierung ins Depot holen. 17 Vereinbarungen von der Entwicklungs- bis zur Produktionsphase besitzt das Unternehmen.





