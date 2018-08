Gold: Fällt jetzt auch diese wichtige Marke?

Anleger, die in Gold investiert sind, bekommen immer mehr "Bauchschmerzen"! Nachdem das gelbe Metall Mitte Mai die 200-Tage Linie (blau) nach unten durchbrach und damit ein Verkaufssignal einläutete, ging es in den letzten Handelswochen steil nach unten. Nachdem Mitte Juli die 1300er Marke nicht mehr zu halten war, steht jetzt bei 1200 US Dollar der nächste strategische Bereich zur Disposition. Im Chart lässt sich eine Abwärtstrendgerade (rot) einzeichen, an der sich der Kurs nach unten hangelt. Erst bei Break dieser Linie nach oben kann vorsichtig Entwarnung gegeben werden. Wir halten somit weiter die Füsse still!Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.