Gold nach der FED-Sitzung stark aufwärts

Im Anschluss an den schwachen Monatsstart, konnte sich das edle Metall stabilisieren und den temporär verlassenen Abwärtstrendkanal wieder zurückerobern. Zur gestrigen Sitzung der US-Notenbank FED kam erwartungsgemäß reichlich Bewegung in den Markt. Die Äußerungen der Notenbank wirkten sich dementsprechend stark auf die Aktien-, Rohstoff-, wie auch Devisenmärkte aus. Oberhalb von 1.700 USD je Unze blieb und bleibt die Lage für den Goldpreis unverändert konstruktiv. Dies wird auch durch den zuletzt bullischen Wendetermin am 15. März unterstützt, sodass es kurzfristig eine weitere Aufwärtsreaktion bis 1.780 USD geben sollte. Darüber würde sich weiteres Aufwärtspotenzial bis 1.827 USD und dem folgend bis 1.848 USD eröffnen.





Sollte es hingegen während der kommenden Tage doch noch zu einer Dollarstärke kommen, könnte es mitsamt dem Abtauchen unter die runde 1.700 USD-Marke, zu einem Re-Test der Unterstützung bei 1.677 USD kommen. Unterhalb davon dürfte sich die übergeordnete Preisschwäche weiter bis 1.625 bzw. 1.600 USD ausdehnen.



Hinweis:

Innerhalb unserer Handelsstrategie kommen drei spezielle Analysemethoden zum Einsatz. In diesem Artikel wurden lediglich Teilaspekte publiziert und stellt kein vollständiges Handelssystem dar.



