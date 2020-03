Gold: Es fehlt noch ein Tief

Trotz der starken Marktturbulenzen in den letzten Wochen konnte der Goldpreis sein lange favorisiertes Ziel bei 1.700 USD erfolgreich abarbeiten. Anschließend ging das Edelmetall in eine Konsolidierung über, diese scheint nach technischen Maßstäben allerdings noch nicht abgeschlossen zu sein.

Seit den Sommertiefs 2018 bei 1.160 US-Dollar startete der Goldpreis erst so richtig durch und konnte sich an sein rechnerisches Kursziel von 1.700 US-Dollar Anfang dieses Jahres erfolgreich hochkämpfen. Insgesamt wurde in dieser Aufwärtsbewegung eine fünfwellige (1-2-3-4-5 ) Impulswelle beschrieben, der Rücksetzer aus den letzten Handelstagen ist als Teil einer gewöhnlichen Konsolidierung nach den starken Kurszuwächsen zu bewerten. Solche fallen in der Regel dreiwellig (1-2-3) aus, ergo fehlen jetzt noch eine Gegenbewegung und anschließend ein neuerliches Jahrestief. Der übergeordnete Aufwärtstrend bestehend seit Ende 2016 dürfte hiervon allerdings unberührt bleiben und stützt das mittelfristig bullische Kursmuster.

Ziele klar abgesteckt

Kurzfristig mag das Niveau von 1.520 US-Dollar für Unterstützung sorgen, daraus können für die nächsten Stunden Ziele bei 1.611/1.627 US-Dollar abgeleitet werden. Anschließend sollte jedoch die zweite große Verkaufswelle mit einem Zielbereich von mindestens 1.445, darunter bei glatt 1.400 US-Dollar in Betracht gezogen werden. Wer an einem kurzfristigen Short-Investment interessiert ist, kann hierzu beispielsweise auf das Open End Turbo Short Zertifikat WKN DFB6PZ zurückgreifen. Nach Beendigung der vollständigen Konsolidierung sind aber wieder deutlich anziehende Notierungen zu erwarten, ein Blick auf den US-Dollar-Index sollte dabei nicht ausbleiben. Ein Rücklauf an die Jahreshochs von 1.700 US-Dollar wäre dann binnen kürzester Zeit vorstellbar.

Gold Future (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 1.560 // 1.580 // 1.692 // 1.611 Unterstützungen: 1.520 // 1.500 // 1.482 // 1.445

Fazit

Da die weltweiten Aktien-Indizes in markante Unterstützungsbereiche gelaufen sind, könnte sich der Goldpreis auf Sicht der kommenden Tage weiter abschwächen. Ein Short-Investment kann beispielsweise über das vorgestellte Open End Turbo Short Zertifikat WKN DFB6PZ unternommen werden. Ziele lassen sich bei 1.445 und glatt 1.400 US-Dollar ableiten, das entspräche einer maximalen Rendite-Chance von 175 Prozent. Zur Orientierung dürfte der Schein dann im Bereich von maximal 29,63 Euro notieren, vorherige Gewinnmitnahmen sind empfehlenswert. Als Verlustbegrenzung sollten die noch zu erwartenden Verlaufshochs der Aufwärtswelle abgewartet werden oder ein Niveau von grob 1.630 US-Dollar in Betracht gezogen werden.

Strategie für fallende Kurse WKN: DFB6PZ

Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 10,69 - 10,71 Euro

Emittent: DZ Bank Basispreis: 1.647,79 US-Dollar

Basiswert: Gold Future (Troy Ounce) KO-Schwelle: 1.647,79 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 1.546,551 US-Dollar Laufzeit: Open end

Kursziel: 29,63 Euro Hebel: 12,82

Kurschance: + 175 Prozent Quelle: Vontobel

