Gold: Es bleibt spannend

Aus charttechnischer Sicht bleibt es spannend bei Gold. Denn der Preis für eine Feinunze des edlen Metalls befindet sich weiterhin an der unteren Begrenzungslinie eines Aufwärtstrendkanals. Bislang konnte die 200-Tage-Linie, welche aktuell bei 1.235 Dollar verläuft, den Kurs nach unten absichern. Ein Rutsch unter die 200-Tage-Linie könnte weitere Kursverluste nach sich ziehen. Das Faktor-Zertifikat Long auf Gold (VS92AW) , das wir am vergangenen Dienstag besprochen haben, notiert aktuell in Nähe des Vorstellungsniveaus.