Gold - Erst bei der Gegenbewegung lohnt der Einstieg!

Noch gestern hatten wir erläutert, warum wir uns gegen einen verfrühten Zielbereich entschieden haben und bereits heute baut der Goldpreis ein neues Hoch für die Welle 1 aus. Damit hat sich die alternative Erwartung zur primären Erwartung erhoben. Wir müssen hier noch mit weiteren Zugewinnen des Marktes rechnen, ob dies für einen wirklichen Ausbruch über $1294 ausreicht, bezweifeln wir aber weiterhin stark.

Insbesondere da der Markt hier in wichtigen Indikationen, auf einen überkauften Zustand zusteuert. Es kann also binnen der nächsten $15 bis $20 mit einem deutlichen Rücksetzer, respektive dem Auftakt zur Welle 2 gerechnet werden. Sobald wir das Hoch drin haben, werden wir die Korrekturziele der Welle 2 berechnen und einen Tradingbereich für unsere Abonnenten hinterlegen.

Es gilt nochmals zu betonen, dass auch bei einem nachhaltigen Ausbruch über die $1294, trotzdem von einer Gegenbewegung auszugehen ist. Welche dann aber eben von einem höheren Niveau einsetzt und entsprechend nicht mehr ganz so tiefe Ziele anlaufen wird. Es kommt hierbei auf das Timing an um nicht an bei der Trendwende in den Markt zu gelangen, wenn die Gegenbewegung einsetzt.

In beiden Fällen werden wir einen Tradingbereich in unseren täglich erscheinenden Markt Updates hinterlegen. Auf unserer Homepage können Sie die Treffergenauigkeit auf unsere Zielbereiche kostenlos testen.

14 Zielbereiche benannt.11 Zielbereiche exakt getroffen.4 von 4 übergeordnete Trendwechsel konnten rechtzeitig erkannt werden.