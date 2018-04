Gold: Erneute Niederlage

Gold macht insgesamt einen bullishen Eindruck, doch der Ausbruch willweiterhin nicht gelingen. Nachdem eine Steilvorlage nicht genutzt wurde,droht eine Ehrenrunde. Die FED hat den Goldinvestoren mit ihrer jüngstenEntscheidung einen Gefallen getan. Zwar gab es eine weitere Zinserhöhungum 25 Basispunkte, aber es blieb bei dem Ausblick auf zwei weiterekleine Schritte in diesem Jahr. Damit ist die US-Notenbank nach wie vorrelativ defensiv.Einige Beobachter hatten damit gerechnet, dass die Tür für dreiZinserhöhungen in diesem Jahr zumindest ein Stück weit geöffnet wird.Anzeige Voll- oder Teilkasko gegen Kursverluste In Deutschland herrschtein ausgeprägtes Sicherheitsbewusstsein und viele Verbraucher sichernsich und ihr Eigentum gegen möglichst alle Eventualitäten ab. Nur derSchutz des eigenen Depots wird oft nicht bedacht, obwohl eineAbsicherung der Wertpapiere schnell und einfach selbst erledigt werdenkann. Mehr erfahren powered by finative So bleibt die Chance, dass dieFED der höheren Inflation letztlich hinterläuft – auch, wenn diePreissteigerungsrate in den USA in den letzten Monaten stagnierte.Das bietet Potenzial für Gold, ebenso wie der von der Trumpregierungangezettelte Handelsstreit, der wegen preistreibender Zölle ebenfallsinflationär wirkt. Gerade aufgrund dieses Aspekts ist es etwasenttäuschend, dass Gold an den massiven Widerständen bei 1.365 und 1.375US-Dollar erneut abgeprallt ist. Das Haussesignal lässt nach einermehrjährigen Bodenbildung weiter auf sich warten. Solange derkurzfristige Aufwärtstrend intakt ist – wofür zumindest die Marke von1.300 US-Dollar verteidigt werden sollte - kann jederzeit eine neueAttacke kommen, vor allem dann, wenn Trump weiter auf Eskalation setzt.Unter 1.300 US-Dollar droht dagegen die nächste Schleife in derSeitwärtsphase, mit einem Korrekturpotenzial bis 1.200 US-Dollar.