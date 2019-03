Gold: Erholung schreitet voran

Der Goldpreis hat zu Beginn dieses Monats einen schweren Rückschlag erlitten und in der abgelaufenen Woche damit begonnen diese Verluste aufzuholen. Doch das an den Tag gelegt Bild präsentiert sich tendenziell im Gewand einer bärischen Flaggenformation.

Der Goldpreis ist von den Rekordständen aus dem Jahr 2011 bei 1.920 US-Dollar weit entfernt und hat sich im Laufe der letzten sechs Jahre im Bereich zwischen 1.046 und 1.400 US-Dollar eingependelt. Seit Mitte 2016 herrscht zudem noch ein untergeordneter Abwärtstrend, an dem der Goldpreis vor gut drei Wochen gescheitert ist und einen herben Rückschlag erleiden musste. Die letzte negative Wochenkarte war der Pullback, der in den Bereich des 38,2 % Fibonacci-Retracements abwärts geführt hat. Nur wenig später startete eine klare Erholungsbewegung, die sich bislang allerdings sehr schleppend entwickelt und eindeutige Charakteristika einer zwischengeschalteten Erholung aufweist. Spätestens an dem maximalen Erholungsziel wird man erfahren, ob noch eine weitere Korrekturwelle beim Goldpreis einsetzt. Aus technischer Sicht ist die jüngste Konsolidierungsbewegung noch nicht vollständig ausgebildet, ein tieferes Tief, als das aus der Vorwoche fehlt hier allem Anschein noch.

Der aktuell laufende Preisaufschwung beim Edelmetall Gold hätte rechnerisch noch Platz bis in den Bereich von 1.320 US-Dollar. Spätestens ab diesem Niveau dürften gemessen an technischen Maßstäben wieder Gewinnmitnahmen einsetzen, die im Übrigen hervorragend für ein kurzfristiges Short-Investment geeignet wären. Der Zielbereich bei einer zweiten Korrekturwelle ist im Bereich von 1.245 US-Dollar zu suchen. Schafft es Gold über das Niveau von mindestens 1.325 US-Dollar hinaus, könnte sich kurzfristig sogar ein Test der aktuellen Jahreshochs bei 1.346 US-Dollar einstellen. Aber selbst dann bliebe ein Ausbruch über den mittelfristigen Abwärtstrendkanal noch fraglich, erst über der Mark von 1.370 US-Dollar sollte eine größere Kaufwelle in Erscheinung treten. Diese könnte im Anschluss Kursgewinnes bis in den Bereich von 1.400 US-Dollar und höher freisetzen.

Gold (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 1.302 // 1.308 // 1.314 // 1.321 Unterstützungen: 1.298 // 1.290 // 1.280 // 1.266

Mit einem Open EndTurboShort (WKN ST9K4D) können risikofreudige Anleger, die von einem bald wieder fallenden Goldpreis ausgehen, mit einem Hebel von 52,4 ab Aktivierung der Verkaufsmarke bei 1.320 US-Dollar von einem Abstieg profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt derzeit 1,85 Prozent, fällt beim favorisierten Einstiegspunkt auf 0,4 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an und kann im Basiswert um das Niveau der natürlichen Stopp-Loss-Barriere des Scheins von 1.326 US-Dollar angesetzt werden. Im Open End Turbo Short ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 0,24 Euro. Ein Ziel nach unten könnte um 1.245 US-Dollar bestehen. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser spekulativen Idee beträgt 2,5 zu 1.

Strategie für fallende Kurse WKN: ST9K4D

Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,19 - 2,20 Euro

Emittent: Société Générale Basispreis: 1.326,000 US-Dollar

Basiswert: Gold KO-Schwelle: 1.326,000 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 1.301,67 US-Dollar Laufzeit: Open end

Kursziel: 5,15 Euro Hebel: 52,4

Kurschance: + 245 Prozent Quelle: Société Générale

Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

