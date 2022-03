Gold - Entspannungssignale beim Gold, bisher noch nicht im Krieg

Der Anstieg bei Gold war zuletzt parabolisch, sodass eine Korrektur wie sie jetzt erfolgt ist, zu erwarten war. Damit wurde auch die steile Aufwärtstrendlinie gebrochen. Die Verkaufssignale der Indikatoren haben also ihre Wirkung entfaltet. Das Signal des MACD-Indikators ist noch ganz frisch, sodass dieses noch wirkt. Am Freitag wurde der Bereich des Tops vom Mai letzten Jahres erreicht, was zunächst einen gewissen Halt bietet. Trotzdem sollte an diese Linie nicht allzu große Hoffnungen geknüpft werden. Wenn sich die Aktienmärkte weiter erholen, dürfte Gold entsprechend unter Druck geraten.

